　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南市太陽光電設施違法變更案　監察院彈劾能源署長等3人

▲花蓮縣政府代理秘書長饒忠會見經濟部能源局局長游振偉，致贈禮物。（圖／花蓮縣政府提供）

▲圖左為經濟部能源署長游振偉。（資料照／花蓮縣政府提供）

記者皮心瑀／台北報導

監察院昨（26日）通過彈劾經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市府前經發局長陳凱凌，指其違法核准小二甲土地變更為太陽光電使用，未依法審查導致大量偽造同意書案件，全案也會移送懲戒法院審理。

監察院表示，農委會（現為農業部）因農地設置太陽光電爭議不斷，為防止農地破碎化，修法規定2公頃以下農地不得變更為太陽光電設施。然而，游振偉在擔任能源局（現為能源署）局長期間，未釐清相關法規與政策意旨，也未親自或指派所屬向農委會確認規範細節。

當太陽光電業者因政策變更而面臨案件卡關時，游振偉於110年9月15日、17日及10月14日主持會議時，未依法行政，無視農委會代表警告，放任可能涉及偽造文書的風險，並違法裁示將「土地使用同意書」作為審查標準，使光電業者得以規避小二甲禁令。

監察院調查發現，高達96.15%的案件涉及偽造或不符規定，嚴重損害政府公信力。 在台南市政府內部，原本農業局依規定不再收受小二甲案件，導致審查受阻。然而，當時的經發局長陳凱凌不僅在聯合審查會議中抨擊農業局代表，還試圖透過公文請求農委會提供函釋，但遭到否決。

隨後，陳凱凌與林文信聯手，利用「109年太陽光電6.5GW達標計畫」中的漏洞，將容易變造的「土地使用同意書」納入審查範圍，並在尚未定案前就通知業者，要求補齊109年7月31日前的土地使用同意書，以規避限制。這導致大量土地因買賣、繼承、分割等原因，出現同意書日期前後不一、所有權人不符的問題，甚至有大量文件涉及偽造與倒填日期。

林文信更進一步提出「請前、後土地所有權人都提出土地使用同意書即算合格」的建議，並將其納入會議結論，使這些有爭議的案件全數通過審查。監察院指出，這些案件若全數完工發電，未來20年間將累積數十億元的不法發電收入，影響深遠。

監察院認定，游振偉、林文信、陳凱凌三人嚴重違反公務員依法行政原則，核與《公務員服務法》相關規定不符，符合《公務員懲戒法》第2條第1款的懲戒事由。因此，依據《憲法》第97條第2項及《監察法》第6條規定，提案彈劾三人，並移送懲戒法院審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓啦啦隊女神疑「嘲笑台應援」！　網紅還原真相
健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛
限1天！咖啡買3送3　超商優惠一次看
不怕輸掉比賽「孫易磊只怕1事」！　球迷聽完超心疼
幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟「聖母病」
租砲房！人氣餐廳老闆偷吃女員工「1週3次」　闆娘怒告結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

位置曝光！59架次共機艦出海擾台　無預警劃設共軍操演區

曹興誠捐清大1500萬羅生門　她打賭「拿不出證明」：輸了就發雞排

行政院今提總預算、財劃法覆議　朱立倫盼卓榮泰赴立院討論清楚

柯文哲聲請解除禁見討論治喪　律師曝規定：不要情勒司法

轟邱泰源巡視急診營造假象　陳菁徽爆：醫院提前將病人送病房

綠民調稱罷免徐巧芯會成功　朱立倫笑：最危險是我旁邊的羅智強

賴清德禁綠民代聘三親等助理　藍議員酸本末倒置：找街友就可盜領

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

監院彈劾3官員　黃國昌酸「政院包庇」：誰指示游振偉配合綠權貴？

賴清德令綠配偶三親等禁當助理　朱立倫諷：是針對高雄某立委

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

位置曝光！59架次共機艦出海擾台　無預警劃設共軍操演區

曹興誠捐清大1500萬羅生門　她打賭「拿不出證明」：輸了就發雞排

行政院今提總預算、財劃法覆議　朱立倫盼卓榮泰赴立院討論清楚

柯文哲聲請解除禁見討論治喪　律師曝規定：不要情勒司法

轟邱泰源巡視急診營造假象　陳菁徽爆：醫院提前將病人送病房

綠民調稱罷免徐巧芯會成功　朱立倫笑：最危險是我旁邊的羅智強

賴清德禁綠民代聘三親等助理　藍議員酸本末倒置：找街友就可盜領

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

監院彈劾3官員　黃國昌酸「政院包庇」：誰指示游振偉配合綠權貴？

賴清德令綠配偶三親等禁當助理　朱立倫諷：是針對高雄某立委

最火重劃區也失利　台中土地標脫率僅18%創新低

猥褻女助理宥勝繳200萬換緩刑　是否回演藝圈？他雙手合十鞠躬

港府「財政撙節」取消2500元學生津貼　幼兒園中小學家長反彈

警破「長青組」賭場！21人1400歲　眼茫照樣賭腳麻跑不動被逮

台灣派火球投手！她細想WBCQ「西班牙隊真的很神奇」：奇妙的比賽

你未來的成功密碼？心測找出潛在的關鍵特質

雷軍成中國新首富！小米股價連漲創新高

懶人必備！「3款素顏霜」推薦　一抹提亮膚色連防曬也做好了

位置曝光！59架次共機艦出海擾台　無預警劃設共軍操演區

彰化以南空氣超髒！20測站紅色警戒　環境部：要持續到明天

婦匯300美金給「巴基斯坦姪子」　遭勸火大嗆警：跟你無關

政治熱門新聞

賴清德令綠民代「公費助理禁聘三親等」　綠議員轟狗屁

綠疑新竹棒球場廢棄物產於60年代　市府打臉

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

影／中共突劃操演區射擊訓練　我海軍班超軍艦監控2共艦畫面曝

他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

快訊／總統府譴責中共劃操演區射擊訓練　賴清德第一時間下令應處

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

公務員不准有中國身分證　銓敘部：忠誠是基本要求

貓纜3／3漲價　台北市民凍漲

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

曹興誠捐清大1500萬爭議　他提3問力挺：捐錢是情分、不捐是本分

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

幕後／中共兩會前秀肌肉！在台海突射擊訓練　換取國際叫價空間　

清大前校長陳力俊改口　他再抓曹興誠30億也沒捐

更多熱門

相關新聞

監院彈劾3官員　昌：政院還在包庇

監院彈劾3官員　昌：政院還在包庇

監察院昨（26日）通過對經濟部能源署長游振偉、前組長林文信、台南市經發局前局長陳凱凌彈劾案。民眾黨主席黃國昌今（27日）批評，顯然在民進黨主政下的光電貪腐違法亂紀，已讓社會普遍認為是「廢物院」的監察院也不得不有作為，但經濟部到底何時才要撤銷違法核發的電業籌設許可？且是誰指使游振偉配合綠權貴亂搞，不用揪出來負責嗎？

彈劾審判終場辯論！尹錫悅還「肖想回歸」

彈劾審判終場辯論！尹錫悅還「肖想回歸」

馬祖2022選戰出現大量記號票　調查報告出爐「涉暴力賄選」

馬祖2022選戰出現大量記號票　調查報告出爐「涉暴力賄選」

尹錫悅彈劾案今「最終辯論」　最快3月宣判

尹錫悅彈劾案今「最終辯論」　最快3月宣判

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

學生被性侵還要向狼師道歉　監察院糾正台灣戲曲學院、教育部

關鍵字：

能源署監察院彈劾太陽光電

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

最喜歡獨處星座TOP 3

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面