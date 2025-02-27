台南市太陽光電設施違法變更案　監察院彈劾能源署長等3人

▲圖左為經濟部能源署長游振偉。（資料照／花蓮縣政府提供）

記者皮心瑀／台北報導

監察院昨（26日）通過彈劾經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市府前經發局長陳凱凌，指其違法核准小二甲土地變更為太陽光電使用，未依法審查導致大量偽造同意書案件，全案也會移送懲戒法院審理。

監察院表示，農委會（現為農業部）因農地設置太陽光電爭議不斷，為防止農地破碎化，修法規定2公頃以下農地不得變更為太陽光電設施。然而，游振偉在擔任能源局（現為能源署）局長期間，未釐清相關法規與政策意旨，也未親自或指派所屬向農委會確認規範細節。

當太陽光電業者因政策變更而面臨案件卡關時，游振偉於110年9月15日、17日及10月14日主持會議時，未依法行政，無視農委會代表警告，放任可能涉及偽造文書的風險，並違法裁示將「土地使用同意書」作為審查標準，使光電業者得以規避小二甲禁令。

監察院調查發現，高達96.15%的案件涉及偽造或不符規定，嚴重損害政府公信力。 在台南市政府內部，原本農業局依規定不再收受小二甲案件，導致審查受阻。然而，當時的經發局長陳凱凌不僅在聯合審查會議中抨擊農業局代表，還試圖透過公文請求農委會提供函釋，但遭到否決。

隨後，陳凱凌與林文信聯手，利用「109年太陽光電6.5GW達標計畫」中的漏洞，將容易變造的「土地使用同意書」納入審查範圍，並在尚未定案前就通知業者，要求補齊109年7月31日前的土地使用同意書，以規避限制。這導致大量土地因買賣、繼承、分割等原因，出現同意書日期前後不一、所有權人不符的問題，甚至有大量文件涉及偽造與倒填日期。

林文信更進一步提出「請前、後土地所有權人都提出土地使用同意書即算合格」的建議，並將其納入會議結論，使這些有爭議的案件全數通過審查。監察院指出，這些案件若全數完工發電，未來20年間將累積數十億元的不法發電收入，影響深遠。

監察院認定，游振偉、林文信、陳凱凌三人嚴重違反公務員依法行政原則，核與《公務員服務法》相關規定不符，符合《公務員懲戒法》第2條第1款的懲戒事由。因此，依據《憲法》第97條第2項及《監察法》第6條規定，提案彈劾三人，並移送懲戒法院審理。