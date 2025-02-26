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緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝光　粉絲喊：郎才女貌

▲▼緬甸「天菜和尚」宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲緬甸「天菜和尚」白英宣布結婚，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

緬甸有著「地表最帥和尚」之稱的28歲男模白英（Paing Takhon），此前傳出訂婚消息後，2月25日在Facebook宣布好消息，證實他與大一歲女友林米亞（Lin Mia Phyu）已結束愛情長跑，步入婚姻殿堂。 消息一出，粉絲們紛紛送上祝福，喜訊在網上迅速傳開。

綜合外媒報導，白英去年11月8日於南韓漢江畔浪漫求婚，為林米亞戴上閃耀奪目的巨型鑽戒，當時的照片在網路上引起轟動，羡煞旁人。求婚成功後，2人便開始籌備婚禮，今年1月更在雙方家長的見證下，於庭院草坪完成溫馨感人的訂婚儀式。

▲▼緬甸「天菜和尚」宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

2月25日，白英在Facebook分享了一組他與林米亞身穿傳統服飾的照片，甜蜜寫下「今天，我的未婚妻成為了我的妻子」，宣布2人正式完婚，成為夫妻。照片中，2人幸福滿溢的神情，讓粉絲們感受到滿滿的幸福氛圍。

此前，白英在2021年按緬甸傳統到寺院短暫剃度修行10天，期間他一組身穿僧袍的照片意外在網上爆紅，讓他瞬間成為焦點，還在同年榮獲TC Candler「全球百大帥臉」冠軍，被粉絲封為「地表最帥和尚」和「緬甸天菜和尚」。

▲▼緬甸「天菜和尚」宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）

然而，緬甸軍事政變爆發後，白英因公開支持民主運動而在12月遭軍政府逮捕，並被判處3年有期徒刑，其社群平台也被全面封鎖。在服刑一年後，白英獲特赦提前出獄，隨後重返公眾視野，並經營YouTube與粉絲互動。

報導稱，白英的新娘林米亞是緬甸一位商業大亨的繼承人。她今年只有29歲，出身緬甸上流社會，氣質十分優雅，與白英俊朗的外表相得益彰。儘管白英與林米亞的婚禮細節暫時還未被公開，但這對璧人的結合也讓許多粉絲直呼「郎才女貌」，而這段從求婚到結婚都備受關注的戀情也收穫不少粉絲的祝福，期盼他們永遠幸福快樂。

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