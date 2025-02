▲印尼30分鐘連5震,最大規模6.1。(圖/取自BMKG)



記者張方瑀/綜合報導

印尼西北部外海在當地時間26日上午5時55分發生規模6地震,接著又在30分鐘內發生另外4起地震,規模約在3.8至4.4之間。

根據美國地質調查局(USGS)與歐洲地中海地震中心(EMSC)數據,印尼西北部外海26日上午5時55分發生規模6地震,深度僅10公里,接著又在30分鐘內發生規模4.1、4.4、3.8和3.9共4次地震。

目前印尼當局未發布海嘯警報。



A magnitude 6.1 earthquake took place 59km NNW of Modisi, Indonesia at 22:55 UTC (7 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Gempa #Indonesia pic.twitter.com/MyaVbOxSA3