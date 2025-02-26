賀中華隊晉級！高雄星級飯店推烤鴨龍蝦買1送1　穿金戴銀享優惠

▲承億酒店賀鴨郎今開幕，跟上WBC晉級優惠，推出限時3日烤鴨買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中華隊順利挺進2026世界棒球經典賽資格賽，全台歡騰！高雄星級飯店也紛紛祭出優惠，福華飯店推出涮涮鍋波士頓龍蝦買1送、外帶飲品買1送1；承億酒店限時3天，穿金戴銀即享烤鴨、港點買1送1。

高雄福華大飯店自即日起至3月7日(不含228連假)，於館內各餐廳推出中華隊晉級歡慶加碼活動。位於頂樓的Smile One精緻涮涮鍋，推出「波士頓龍蝦買1送1」優惠，原價1780元的龍蝦，現省890元，每桌限優惠1組。

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▲高雄福華頂樓的Smile One精緻涮涮鍋推出龍蝦買一送一。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲珍珠坊廣式料理推出熱銷組合餐加送季節鮮果盤。（圖／高雄福華大飯店提供）

位於1樓的HOVII CAFÉ則推出全品項飲品外帶買1送1，以及招牌點心金磚金條款禮盒買2送1，外帶餐點加贈指定飲品。英倫風七賢吧則推出生啤酒買1送1。中餐廳江南春江浙料理，消費滿2000元即贈手工蔥油餅1份；珍珠坊廣式料理則推出熱銷組合餐加贈季節鮮果盤。

▲承億酒店限時3天「穿金戴銀」打卡爽吃烤鴨、港點買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

承億酒店今日推出全新餐飲品牌「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳，為慶祝開幕及中華隊晉級，即日起至2月28日，凡穿戴金色或銀色飾品，拍照打卡即可享內用烤鴨買1送1，及內用或外帶港點買1送1。

賀鴨郎由來自港澳的雙主廚領軍，提供正宗港粵料理，包括烤鴨、港點、燒臘及老火煲湯等。餐廳設計融合現代摩登風格，設有開放式磚窯烤鴨區及天井造景。除了開幕優惠外，2月26日至3月21日，承億酒店房客至賀鴨郎消費滿1000元，即贈蘿蔔糕一份。3月1日至9日還有主廚招牌菜8折、港點招待券及飲品買1送1等多重優惠。

高雄圓山大飯店為慶祝中華隊晉級，推出住宿及餐飲優惠。2月28日前預訂3月入住「Team Taiwan」專案，雙人住宿最低4300元起，享免費升等湖景房。3月歡慶月期間，萬壽西餐廳每週五晚餐及週六、日午晚餐，西式自助餐4人同行1人免費；萬福中餐廳、大廳咖啡廳及祕境餐酒館，單點小吃享台灣金牌啤酒買1送1。

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