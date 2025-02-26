已婚經理出遊狂帶她！2年後女同事扶正　人妻震驚：竟是婆婆女兒

▲原PO先生的同母異父姐姐竟是小三。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

小三扶正的例子，時有所聞。一名人妻分享，老公的已婚好友常帶女同事一起出遊，果然沒多久，女方便扶正，但最讓她震驚的是，女同事居然是婆婆跟第一任丈夫生的女兒。貼文一出，不少人直呼「說不定妳先生早就知道」。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，老公有個好友，保險經理已婚，還有2個孩子，每次對方都會帶著一名女同事一起吃飯、出遊，起初以為他們是夫妻，結果男方都介紹只是同事。

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人妻透露，「我老公也說他們是同事而已，男方會在臉書貼一家四口出遊照，但我們身為女人，一看就知道不是單純的女同事，就這樣過了2年，果然，女同事扶正了。」不過讓她震驚的不只如此，人妻說，「今天我跟我老公才知道，女同事是我婆婆跟第一任丈夫的女兒。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「就是妳先生同母異父的姐姐，妳的大姑」、「世界真小」、「說不定妳先生早就知道，跟婆婆一起暗中幫忙扶正」、「連續劇」、「妳先生有意促成小三扶正，我不信妳先生不知」、「怎麼可能老公不知道自己的姊姊，看起來是有計畫的吧」、「還好不是妳先生跟女同事，不然就更瞎了」。

另外也有人開玩笑，引用了歌手張宇的歌曲〈給你們〉，提及歌詞「一定是特別的緣份，才可以一路走來變成了一家人」，讓不少網友笑翻。

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