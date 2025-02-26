川普手背出現「大片瘀青」惹議！　白宮澄清：握太多手導致

▲川普的手背不只一次被媒體發現有瘀青。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮會見法國總統馬克宏，結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青，引發外界揣測。白宮25日回應指出，手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF — Aaron Rupar (@atrupar) February 25, 2025

根據NBC報導，川普24日在白宮與馬克宏（Emmanuel Macron）會面，結果在現場媒體拍攝到的畫面中，川普的右手背出現大片瘀青，引發外界揣測。有人認為是靜脈注射或抽血造成，也有人說是使用抗凝血劑引起。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）澄清，川普手上的瘀青是大量握手所造成，「川普總統是人民的總統，他的奉獻精神從未動搖，他每天都在證明這一點，川普總統的手上會有瘀傷，是因為他每天都忙著工作，幾乎不停地與人握手。」

NBC報導指出，川普的右手去年至少有2次出現明顯的瘀傷或泛紅，分別是在8月11月。

《時代雜誌》於2024年12月刊登的一篇報導中引述川普的話稱，「這是因為我每天要跟成千上萬的人握手。」川普在去年12月接受《NBC新聞》節目訪問時，曾表示會公開完整的健康報告，但至今尚未兌現承諾。