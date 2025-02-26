　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普手背出現「大片瘀青」惹議！　白宮澄清：握太多手導致

▲▼川普手背出現「大片瘀青」惹議。（圖／路透）

▲川普的手背不只一次被媒體發現有瘀青。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮會見法國總統馬克宏，結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青，引發外界揣測。白宮25日回應指出，手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。

根據NBC報導，川普24日在白宮與馬克宏（Emmanuel Macron）會面，結果在現場媒體拍攝到的畫面中，川普的右手背出現大片瘀青，引發外界揣測。有人認為是靜脈注射或抽血造成，也有人說是使用抗凝血劑引起。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）澄清，川普手上的瘀青是大量握手所造成，「川普總統是人民的總統，他的奉獻精神從未動搖，他每天都在證明這一點，川普總統的手上會有瘀傷，是因為他每天都忙著工作，幾乎不停地與人握手。」

NBC報導指出，川普的右手去年至少有2次出現明顯的瘀傷或泛紅，分別是在8月11月。

《時代雜誌》於2024年12月刊登的一篇報導中引述川普的話稱，「這是因為我每天要跟成千上萬的人握手。」川普在去年12月接受《NBC新聞》節目訪問時，曾表示會公開完整的健康報告，但至今尚未兌現承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊6：3晉級　球迷說「最熱血一幕」太銷魂
台灣球迷傳鬧版「西班牙三壘手」：謝謝你　緊急關閉
台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：謝國師用心良苦
日媒警戒中華隊晉級WBC會內賽：台灣將是日本武士一大強敵！
中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍
難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中俄「烏克蘭問題」站同立場　紐時：川普與歐洲公開決裂

美跨黨派眾議員提法案　全面解除美台交往限制

川普手背出現「大片瘀青」惹議！　白宮澄清：握太多手導致

快訊／印尼30分鐘連5震！　最大規模6.1

會計師轉當應召女郎！　瞞父母3年「靠1招」沒出包

美議員：台灣內部不能有國安分歧　減軍費釋錯誤訊息

金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問回應了

傳美國與烏克蘭達成礦產協議！　最快2／28簽署

那斯達克挫逾260點！　特斯拉狂瀉近9％、台積電ADR跌1.2％

捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立「我們終將自食其果」

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【舅婆被整了XD】2歲弟玩小遊戲神回讓全家笑噴！

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

美中俄「烏克蘭問題」站同立場　紐時：川普與歐洲公開決裂

美跨黨派眾議員提法案　全面解除美台交往限制

川普手背出現「大片瘀青」惹議！　白宮澄清：握太多手導致

快訊／印尼30分鐘連5震！　最大規模6.1

會計師轉當應召女郎！　瞞父母3年「靠1招」沒出包

美議員：台灣內部不能有國安分歧　減軍費釋錯誤訊息

金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問回應了

傳美國與烏克蘭達成礦產協議！　最快2／28簽署

那斯達克挫逾260點！　特斯拉狂瀉近9％、台積電ADR跌1.2％

捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立「我們終將自食其果」

星巴克3大賞櫻門市　在都市中也能喝咖啡邊賞櫻

德翔海運納入恆生綜合指數成份股　自有櫃將增至四成並優化四航線

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

大谷翔平牛棚練投30球　羅伯斯讚嘆：Good Sho！

中華隊6：3晉級　球迷說「最熱血一幕」太銷魂

中國企業宣布「AI取代人力」裁員95％！　首批遭砍職位曝光

台灣球迷傳鬧版「西班牙三壘手」：謝謝你　緊急關閉

莽男2度裝GPS跟監前女友　放520元紅包求復合下場慘了

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

金鐘女星新戀情「男友是法國名導」！曾入圍威尼斯影展　超強背景曝

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

國際熱門新聞

那斯達克挫逾260點！　特斯拉狂瀉近9％、台積電ADR跌1.2％

7000名詐騙受害者滯留邊境！泰國盼各國速遣返

馬航MH370消失近11年　馬國宣布重啟搜尋

後悔了！哈馬斯高層 : 知道後果就不會襲擊以色列

捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立「我們終將自食其果」

傳美國與烏克蘭達成礦產協議！　最快2／28簽署

男交往AI女友5年　靠性愛娃娃滿足肉體

北海道遊客頻見「履薄冰」　當地人喊：找死

馬克宏：美國不能同時與歐洲和中國打貿易戰

川普跪舔馬斯克畫面曝　政府大樓循環播放

會計師轉當應召女　「靠1招」瞞父母3年

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問回應了

更多熱門

相關新聞

輝達收益左右美股！　2024占標普500指數總回報逾20％

輝達收益左右美股！　2024占標普500指數總回報逾20％

輝達即將在美國時間周三（26日）公布最新財報，市場高度關注其業績表現，特別是在今年1月中國AI新創公司DeepSeek崛起後，曾引發輝達股價震盪，使投資人對其市場競爭力產生疑慮。外媒指出，輝達的收益對整個美國股市影響重大，因為其貢獻便占據去年標普500指數總回報的五分之一以上，遠超其他499家公司。

美議員：台灣內部不能有國安分歧　減軍費釋錯誤訊息

美議員：台灣內部不能有國安分歧　減軍費釋錯誤訊息

金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問回應了

金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問回應了

那斯達克挫逾260點！　特斯拉狂瀉近9％、台積電ADR跌1.2％

那斯達克挫逾260點！　特斯拉狂瀉近9％、台積電ADR跌1.2％

川普關稅措施引發市場恐慌　比特幣跌破9萬美元關卡

川普關稅措施引發市場恐慌　比特幣跌破9萬美元關卡

關鍵字：

川普北美要聞瘀青

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

中華逆勢拔牙　MLB：難以想像的事情差點發生

台灣逆勢拔牙！　曾總賽後1句話超催淚

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面