川普手背出現「大片瘀青」惹議！　白宮澄清：握太多手導致

▲川普的手背不只一次被媒體發現有瘀青。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前在白宮會見法國總統馬克宏,結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青,引發外界揣測。白宮25日回應指出,手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF