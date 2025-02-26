川普推「金卡簽證」取代綠卡！　花1.64億元就能買永久居留權

▲川普將推出新的「金卡簽證」計畫，用來取代現行的外國投資移民簽證計畫（EB-5） 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他將推出新的「金卡簽證」（Gold Card）計畫，用來取代現行的外國投資移民簽證計畫（EB-5），只要投資500萬美元（約台幣1.64億元）就能獲得。川普也自信表示，大概能「賣出100萬張」。

根據《紐約時報》報導，川普25日在橢圓辦公室簽署最新一輪的行政命令（Executive Orders）時向記者公布這項「金卡簽證」計畫，「我們的目標是讓有錢人以及能創造就業機會的人來（美國）。」

川普向記者表示，他將取消「EB-5 投資移民簽證計畫」，這個計畫允許外國投資人投入大筆資金來創造或維持美國的就業機會，從而獲得美國的永久居留權（綠卡，Green Card）。

EB-5簽證是1990年設立，希望吸引外資、創造就業機會，以達到振興經濟的目的；美國國籍暨移民局（USCIS）規定，在鄉村或高失業地區商業投資到90萬美元（約台幣2950萬元），或在其他地區投資180萬元即可獲得（約台幣5900萬元）。

川普認為EB-5簽證計畫問題重重，應該被淘汰，「我們將開始出售金卡，這張卡的價格大約是500萬美元。」他預測，金卡簽證計畫將為政府帶來可觀的收入，因為許多企業願意支付500萬美元的費用來引進高技術人才，「如果你仔細算一下，這筆收入還挺可觀的。」

此外，當被問及俄羅斯寡頭是否符合金卡資格時，川普似乎覺得這個問題很好笑，他笑著回答，「嗯，可能吧。我認識一些俄羅斯寡頭，他們是不錯的人，說不定可以，他們現在沒以前那麼有錢了，但我覺得500萬美元他們應該還是負擔得起的。」