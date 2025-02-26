　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

幫女性藥癮者戒毒　南投毒防中心提供心輔和生活支援

▲南投毒防中心提供女性藥癮特色處遇方案，服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投毒防中心提供女性藥癮特色處遇方案，服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投毒防中心去年規畫推動藥癮個案女性特色處遇方案「用馨關懷 迎向陽光」，共服務91名女性個案，今年則將特色處遇服務再升級，提供女性藥癮者及其子女所需的生活物資用品，維持基本生活條件。

南投縣衛生局表示，女性藥癮者在藥癮戒治過程中，常面臨身心創傷議題、濫用合法物質及多重角色、家庭暴力、經濟不穩定等問題，因此以醫療戒癮治療、心理支持與諮商、生活物資與就業媒合為主要需求，由毒防中心個案管理員協助陪同及輔導，提供即時的支持性服務。

▲南投毒防中心提供女性藥癮特色處遇方案，服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供）

南投毒防中心「用馨關懷」服務內容升級後項目包括：1.輔導處遇：提供電話及住家關懷訪視，於訪視過程發現及了解需求，提供適切個案關懷服務；2.家庭支持服務：協助家庭關係修復、心理支持及關懷等服務，提供家庭功能及社會復歸，促進藥癮者重返家庭、恢復與家人之接觸和建立關係；3.連結網絡服務資源：提供個別心理諮商，減輕個案心理壓力。媒合相關社會福利、就醫、就業、戒治及孕產婦及幼兒關懷服務等資源連結；4.提供日常生活用品：提供女性日常生活用品，及其子女生活物資用品或教育學習用品。

縣府衛生局提醒，民眾如有藥癮相關問題，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770885(請請您，幫幫我)。

▲南投毒防中心提供女性藥癮特色處遇方案，服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張育成表態參加2026經典賽　接棒陳金鋒國際賽不動4番？
韓媒稱中華隊「死裡逃生」避免了悲劇　投手群穩定壓制成功復仇
富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘
余正煌涉吸金5000萬！檢調查驚見軍情局軍官、總統府侍衛
「啦啦隊女王」降臨樂天桃猿　廉世彬宣布來台應援
快訊／共軍突在高屏外海「射擊訓練」　軍方警告：對航線高度危險
快訊／新光三越氣爆傷勢太嚴重　2歲小妹搭專機回家了
明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

花蓮男綁鞋帶...手機神準掉進水溝　「生活智慧警」出手搞定

香港旅博會花蓮形象館人氣夯！伴手禮秒殺　加碼外團住宿優惠

朴子警校園反詐騙宣講　提醒學童網路交友要謹慎

幫女性藥癮者戒毒　南投毒防中心提供心輔和生活支援

新北市推「撕除小廣告」　集滿5公斤還可以抽家電

賀中華隊搶到WBC門票！　台南藍軍再度豪發數千份雞排與蘭花

太平洋燈會落幕！主燈「花好月圓」移師太平洋續展演

勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

花蓮男綁鞋帶...手機神準掉進水溝　「生活智慧警」出手搞定

香港旅博會花蓮形象館人氣夯！伴手禮秒殺　加碼外團住宿優惠

朴子警校園反詐騙宣講　提醒學童網路交友要謹慎

幫女性藥癮者戒毒　南投毒防中心提供心輔和生活支援

新北市推「撕除小廣告」　集滿5公斤還可以抽家電

賀中華隊搶到WBC門票！　台南藍軍再度豪發數千份雞排與蘭花

太平洋燈會落幕！主燈「花好月圓」移師太平洋續展演

勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍　落成啟用

聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

花蓮男綁鞋帶...手機神準掉進水溝　「生活智慧警」出手搞定

新竹棒球場開挖驚見大量廢棄物　藍轟：林智堅花12億蓋垃圾場

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

曾形容是「重中之重」職務　黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

港少年網購「素貞環蛇」當寵物被咬　換血5次撿回一命

香港擬調漲機場離境稅　每趟得多付300元！

稅務系統大當機！全功能櫃檯、查調所得都暫停　財政部搶修中

綠指普發現金1萬掏空台灣　朱立倫：錢留中央浪費才是掏空人民

張育成表態參加2026經典賽！接棒陳金鋒國際賽不動4番？

【5年存25萬】拿浮球當存錢筒　都是硬幣...全家數到懷疑人生XD

地方熱門新聞

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

第74屆信義鄉運動會開幕

國際客源持續短缺　許淑華憂觀光倒閉潮再現

詐助理費431萬！九頭身美女議員二審認罪改輕判

台南水道博物館櫻花大爆發228連假賞花最佳時機

信義鄉警長隨救援隊及時為颱風受困戶送達救命藥品獲表揚

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

湯麵一碗最少5隻蟲屍！釣出一票苦主

女網友誆「阿公過戶房產」騙35萬　警分局長宣導反詐

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

賀中華隊搶到WBC門票台南藍軍再度豪發數千份雞排與蘭花

南投縣青年發展所官方網站上線

新北推撕除小廣告　集5kg可抽獎

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍落成啟用

更多熱門

相關新聞

港詐騙新手法！ 普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

港詐騙新手法！ 普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

香港九龍灣疑出現新型騙案！有港女晚上時分於德福廣場外遇到操普通話男子鬼鬼祟祟尋找女路人，請求一起去女廁幫忙，她覺得對方有可疑，懷疑是「幫忙送衛生巾（衛生棉，下同）」騙案，遂立即拍下影片於網上分享，提醒女生們，「一個人要小心！」

擺脫「我應該」！蛇年就用「我想要」重塑人生

擺脫「我應該」！蛇年就用「我想要」重塑人生

女性4人就有1人膽結石　肥胖、快速減重風險高

女性4人就有1人膽結石　肥胖、快速減重風險高

全球最長壽116歲辭世　每天喝這飲料

全球最長壽116歲辭世　每天喝這飲料

陸教師上課直言：女性生孩子才會長壽

陸教師上課直言：女性生孩子才會長壽

關鍵字：

南投毒防中心女性藥癮特色處遇

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面