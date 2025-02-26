幫女性藥癮者戒毒　南投毒防中心提供心輔和生活支援

▲南投毒防中心提供女性藥癮特色處遇方案，服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投毒防中心去年規畫推動藥癮個案女性特色處遇方案「用馨關懷 迎向陽光」，共服務91名女性個案，今年則將特色處遇服務再升級，提供女性藥癮者及其子女所需的生活物資用品，維持基本生活條件。

南投縣衛生局表示，女性藥癮者在藥癮戒治過程中，常面臨身心創傷議題、濫用合法物質及多重角色、家庭暴力、經濟不穩定等問題，因此以醫療戒癮治療、心理支持與諮商、生活物資與就業媒合為主要需求，由毒防中心個案管理員協助陪同及輔導，提供即時的支持性服務。

南投毒防中心「用馨關懷」服務內容升級後項目包括：1.輔導處遇：提供電話及住家關懷訪視，於訪視過程發現及了解需求，提供適切個案關懷服務；2.家庭支持服務：協助家庭關係修復、心理支持及關懷等服務，提供家庭功能及社會復歸，促進藥癮者重返家庭、恢復與家人之接觸和建立關係；3.連結網絡服務資源：提供個別心理諮商，減輕個案心理壓力。媒合相關社會福利、就醫、就業、戒治及孕產婦及幼兒關懷服務等資源連結；4.提供日常生活用品：提供女性日常生活用品，及其子女生活物資用品或教育學習用品。

縣府衛生局提醒，民眾如有藥癮相關問題，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770885(請請您，幫幫我)。