台澎第三海纜遭中國權宜船破壞　關鍵證據曝！最重判7年+罰千萬

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜，遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

25日3時34分，海巡署海巡分署接獲中華電信網路資料中心通報，位於台南將軍漁港西北方6浬處的台澎第三海纜發生斷裂，且訊號突然完全中斷，資料中心研判遭人為刻意破壞導致，立即通報海巡署進行追查，所幸經1月3日中國權宜輪順興39號破壞我基隆港外海底電纜後，海巡署事後即針對全台鋪設連外電纜的海域、及往來台海的中國權宜船隻進行監控，案發前1小時海巡10079艇就已開雷達鎖定在台灣第三海纜旁徘徊的多哥籍「宏泰貨輪」並實施驅離廣播。





後來接到中華電信通報海纜斷訊後，海巡艇變更任務開始攔停宏泰貨輪，但因兩船弦高差異過大，無法登檢，海巡署緊急加派旗津艦及PP-10059艇趕往增援、順利將宏泰貨輪押回台南安平港。

據了解，根據海巡署雷情系統及中華電信網路資料中心監控資料，該海纜斷裂、傳輸訊號歸零時，海巡署監控的第三海纜海域只有宏泰貨輪徘徊，幾乎可以篤定這次海纜斷裂事件是宏泰貨輪所為。

海巡署跟雷情系統及船隻定位系統發現，宏泰貨輪早在22日19時起到25日3時，都在將軍漁港西北方逗留，徘徊位置距離台澎第三海纜不到800公尺，並曾透過商港無線電對宏泰貨輪喊話，但均未獲回應。

台南海巡隊10079艇於0230時抵達將軍漁港西北方6浬，發現「宏」輪下錨滯留，海巡艇立刻實施廣播驅離，今晨中華電信發現海纜遭破壞後，宏泰貨輪才加速駛離該區。





海巡署指出，宏泰貨輪弦號為「宏泰168」，但船舶自動識別系統（AIS）卻顯示為「宏泰58」，目前尚不知該貨輪弦號、船舶識別系統哪個資訊為真；海巡署人員指出「也有可能兩個資訊都不正確」，須等偵訊船長、輪機長及船員後才能釐清。

據了解，涉案的宏泰貨輪註冊在西非多哥，與台灣並無外交、經貿往來關係，目前檢察官將透過外交部向多哥查詢該船的船籍及註冊狀況；船上包含船長、輪機長、大副等8名船員全部為中國籍，一開始向登檢海巡人員稱是多哥籍船員，卻拿不出有效的國籍文件，謊言才被戳破。

海巡署指出，本案為中國權宜船刻意破壞台灣網路通訊海纜的重大國安事件，該船陸籍船員涉嫌違反《電信管理法》增訂71條之1「對海纜聯接纜線、危害其功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金。罪責相當重、海巡署不排除為中國灰色地帶侵擾行動，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。

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