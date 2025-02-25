女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

▲一名大陸女子使用生髮液後竟在手部長毛。（圖／翻攝自極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

杭州一名30歲的女子小侯因長期掉髮問題，使用了網路上購買的5％濃度「生髮神器」Minoxidil，沒想到髮量還沒改善，反而在臉部多處長毛，手臂汗毛也變粗變黑，回到辦公室後「毛手毛腳」的樣子嚇到同事，被笑稱是「原始人」。

《極目新聞》報導，30歲的小候受掉髮困擾多年，她注意到近年備受推崇的「生髮神器」Minoxidil。她迫不及待從網購下單了好幾瓶，春節假期中每天都噴，滿心期待自己的頭髮「春風吹又生」。

然而，大半個月後，小侯發現自己的髮量並沒有明顯改善，反而額頭、臉頰、唇周甚至手臂上的汗毛變得又粗又黑，整個人看起來像極了「小毛人」。驚恐之下，趕緊前往醫院皮膚科求助。

看診的皮膚科醫師鄧琳表示，小侯常常塗抹過量的Minoxidil。更糟糕的是，藥液經常流到頭皮以外的區域，有時甚至還沒等藥液乾透就倒頭睡覺，導致藥物沾染到臉部和其他部位。

鄧琳解釋，多毛是Minoxidil的常見副作用之一，少數人確實會出現這種現象。小侯主要是由於選用了濃度過高的Minoxidil，加上使用方法不當，導致藥物被皮膚吸收後引發了不必要的毛髮生長。

Minoxidil是目前國際公認治療雄激素性掉髮（AGA，又稱為雄性禿）的外用藥物，它通過擴張頭皮血管改善微循環、刺激毛囊細胞增殖、延長毛囊生長期等作用，促進毛髮生長。

鄧琳強調，雖然Minoxidil是常用的防脫非處方藥物，但在使用濃度、用量、頻率以及劑型選擇上，最好在醫生的指導下進行，以免出現類似問題。