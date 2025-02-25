急診初判7成為緊急　醫揭數據：別再說「輕症不要看急診」的廢話

▲大醫院急診往往有不少病人在等待候床，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期面臨嚴重的急診壅塞問題，衛福部幾度呼籲民眾輕症先到基層院所，不要都到大醫院就醫。馬偕前院長施壽全今（25）日表示，分析院內急診個案，約有7成初判為緊急的「三級」，最後會變為四五級輕症或者轉變為一二級的重症，其實連專業人員有時都不清楚，「不要再說輕症不要看急診這樣的廢話。」問題的關鍵仍在於病房人力問題。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。衛福部昨日緊急開會，提出三大短期因應策略，包含一、醫學中心強化院內病床調度，二、加強區域醫院聯防機制，三、強化民眾分級就醫資訊。

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不過馬偕前院長、資深主治醫師施壽全在臉書發文直言，不要再說「輕症不要看急診」這樣的廢話。他10年前處理醫院評鑑，統計顯示到急診的病人約有七到八成初判都是三級（緊急），也就是說，病人後來的發展會只是真正輕症的四或五級，或會轉變為一或二級的重症，「其實有時連專業人員都搞不清楚，10年來這樣的分布難道會有重大改變嗎？」

施壽全接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，他同意病人如果掛急診，應該優先去地區醫院、區域醫院等非最高層級的醫院，但是因為病況緊急程度，有時連專業人員一開始可能都分不清楚，當病人無法自行判斷嚴重程度，自然也會有去大醫院比較能獲得治療保障的想法。

施壽全表示，當急診患者真正被研判為輕症就會離開急診，真正在現場等待要收治上去的，仍然是重症患者；急診壅塞的問題，重點在於「急診後面的病房人力缺乏」。

施壽全說，就是因為病房人力不足，影響到病床開設狀況，才會無法把病人收上去住院，讓急診擠成一團。另外，他建議，要醫院好好調控病房，「這些其實本來也都有在做，問題仍然一樣是人力問題，建議應該要透過實質的獎勵與制度去留下人才。」