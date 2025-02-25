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京都主要景點外國客塞爆！　日人改去這些「隱藏景點」

▲▼日本去年訪日外籍旅客人次創下歷年新高，達到近3678萬人，圖為京都六波羅蜜寺。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 京都六波羅蜜寺人潮擁擠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本京都市政府調查顯示，在包括去年秋天市內主要景點外國訪客數大增，日本本地客轉往周邊「隱藏景點」旅遊等情況下，市府認為「可說是推動分散觀光取得的成果」。

日本產經新聞報導，面對觀光客急增帶來「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）已成課題的京都市，有一項調查指出，去年秋天造訪伏見稻荷大社等知名觀光景點周邊的外國觀光客，較前年同期增加約30%；但另一方面，這些知名景點周邊的日本本地客卻減少約15%。

還有數據顯示，京都市主要觀光地以外的日本本地客增加，讓市府認為「可說是推動分散觀光取得的成果」。

作為京都市政府觀光課題對策的一環，相關單位藉由經匿名處理的行動電話位置資訊數據等，針對2024年11月1日到12月15日市內主要觀光景點周邊統計遊客人數，並跟2023年11月3日到12月17日的數據進行比對。

彙整得知，去年造訪伏見稻荷地區的訪日外國客人數，較前年同期成長46%，但日本本地客人數卻減少23%。在北野天滿宮地區，相對於外國客成長42%，日本本地客減少42%。錦市場地區等地也呈現相同情況。

京都市政府還針對在京都市周邊觀光景點推動分散觀光進行現狀驗證，儘管只蒐集到日本本地客數據，但去年造訪京都市西北方「京北地區」的遊客數，較前年同期成長59%；前往「伏見」、「山科」及「西京」周邊地區的遊客也增加逾2成，可以明顯看出日本本地客在上述地區的成長。

京都市政府觀光會展產業（MICE）推進室負責人表示，雖然上述數據僅基於位置資訊，並沒有詳細的統計，但可以看出觀光客傾向呈現「日本本地客人數在市中心減少，並在周邊地區增加」。

這名負責人說，日本本地的重遊客可能不再前往傳統必訪景點，而是開始轉往周邊的「隱藏景點」，因此，他們接下來仍將持續推動分散觀光。（譯者：黃名璽）

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