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中國人遊日「浴缸拉屎」堵住排水孔！　外國三寶也變多

中國客住宿日本，浴缸內「無的放屎」堵塞排水孔！「外國三寶」也變多。（翻自X平台）

▲中國客住宿日本，浴缸內「無的放屎」堵塞排水孔！「外國三寶」也變多。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

中國人愛到日本遊玩，但頻頻傳出「迷惑行為」，近日又有飯店業者反映，過去曾有一群中國家族前往住宿，卻在浴缸內「無的放屎」，讓大便堵塞排水口，店家花了兩天時間清理，才解除這場「危機」。

據日本《SPA》週刊報導，這間日本旅宿工作人員中野良晴（化名）抱怨，有次有一組中國人家庭入住兩人單床房，這組人退房後，旅館人員入內清理，竟然發現浴缸內有排泄物，而且大便就塞住排水口。中野不解地說，浴缸旁邊就是馬桶，不懂為何不在馬桶便便？而且如果馬桶剛好有另一個人在使用，那另一位家人也可以到一樓大廳使用廁所，真的不理解為何要在浴缸裡上大號。

中野也表示，由於這樣的清理作業，不能單純只是清洗浴缸就好，還要請專業人員前來消毒，因此該間房間必須「休業」兩天，無法給其他客人使用。中野說，幸好當時館內不是客滿狀態，還有其他房間可以供給，「算是不幸中的大幸」。

除了旅宿問題，近期日本政府也發現「外國三寶」也變多。例如山梨縣政府就呼籲，前來富士山附近遊玩並自駕的外國旅客，一定要注意行車安全，因為近期發生「外國三寶」的交通事故增多，光去年就有769件，也是過去10年來最多。

中國客住宿日本　浴缸內「無的放屎」堵塞排水孔！「外國三寶」也變多

▲山梨縣政府呼籲外國自駕客注意當地交通法規與交通安全。（翻自NHK畫面）


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