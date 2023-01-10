吉祥航空：今年盈虧平衡沒問題　理想目標是達到2019年水平

▲吉祥航空。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸終於開放國門，均瑤集團總裁王均豪9日透露，均瑤旗下的吉祥航空航班恢復計劃已經排完，相信今年實現虧盈平衡沒有問題，「團隊的理想目標是希望今年能夠達到2019年甚至高於2019年的盈利水平。」

根據《澎湃新聞》報導，王均豪提到，這幾年下來，真的想出去走走，再加上國家現在也在提振經濟，促消費是一個很重要的手段，所以相信國際航空市場會很快恢復。

王均豪進一步指出，近期南韓到中國一票難求，一定程度上反映了民航市場正加快恢復中，而且有些銷售趨勢會有爆發式增長。

王均豪說，吉祥航空從2020年疫情初始就進行全球採購、開啓客改貨，從行業角度而言吉祥航空是單機虧損最少的航司之一，因此接下來的恢復階段中，起跑的力量也會是相對較強的。

王均豪強調，吉祥航空作為一家民營企業，機制也會相對比較靈活，恢復航線也很快，目前整個計劃都已排完並公布，「相信今年航司經營盈虧平衡肯定沒問題，團隊的理想目標是希望今年能夠達到2019年甚至高於2019年的盈利水平。」

王均豪還說，「我相信中韓航線還會增班，爆火的國際航班也還會出來。而至於價格高漲，是由於供小於求的市場行為決定，以及國際對等的問題，國外企業也要相應調價。建議當下消費者出行、旅遊，可以選擇較冷門的航線，會更加經濟實惠。」