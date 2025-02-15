放完228才報到！人資突告知「不錄取了」　她見離譜補償：很傻眼

▲原PO還沒報到，又被告知取消入職。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「還未入職即資遣...」一名女網友抱怨，她錄取會計一職，但人都還沒報到，人資突然告知職缺被取消了，讓她錯愕又憤怒，「離職提了、健檢做了，失業損失怎麼算？」人資僅回應可提供遣散費與非自願離職書。文章曝光後，網友們也看傻，「公司寫出來讓大家撻伐一下！」

一名女網友在Dcard表示，在求職APP上得到應聘訊息，通知她2月26日到公司報到，事後原PO告知要改成3月3日報到，人資回應會轉達告知處理，訊息也強調「上方錄取訊息即為正式錄取通知，是有效憑據」。

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不料周三（12日），人資突然透過APP告知「很遺憾通知，原定會計一職，因人事異動及公司考量決議後取消職缺之招募」、「之後再開放此職缺，將會第一時間詢問您的意願」。

原PO當下既錯愕又憤怒，因為她已經把其他也錄取的工作推掉了，甚至也約好健檢、銀行開戶及申請良民證，「上面也說算是正式錄取，離職也提了，這段時間失業損失怎麼算？」

人資則回，這是公司的決議，會提供3月3日當天的遣散費，以及非自願離職書給原PO。

原PO崩潰直呼，這根本就是「還未入職即資遣...」確定錄取後，她就向主管提離職，礙於工作交接和卡到228連假，才延到3月3日報到，「現在收到這個我真的很傻眼！」

底下網友也看傻，「破公司，不待也罷，找家更好的公司」、「我之前也遇過類似的，跟我說錄取了，結果到職前一、兩天才跟我說那個職位不需要徵人了，但看找工作APP上職位還掛著，就越想越氣直接檢舉那個公司」、「麻煩透露一下公司名及地點，讓大家避避雷」、「爽領失業補助耶」。

關於失業補助部分，原PO回應，她有電話問過相關人事，「要請領這筆錢相當麻煩，我會寧可趕快找下一份！」

其中也有苦主反擊，「我之前也是這樣，可以跟勞工局和104申訴，直到你找到下家公司，他們需要賠償你的損失，賠了9600元」。

留言串中，一位前人資無奈分享，「說真的...以前我當人資，公司也有這樣搞過我，我都發出offer了，主管才跟我說不要這個人了，就要我跟他收回offer，有時候真的是上級的問題」。