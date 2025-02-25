柯家、白營要賴清德「准柯文哲3/10奔喪」　法務部：尚未接到申請

▲柯媽何瑞英與直播主陳清茂喊話，希望讓柯文哲3月10日參加告別式。（圖／翻攝自YouTube／陳清茂）



記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見，「柯爸」柯承發於17日在過世，告別式預計在3月10日舉行，昨（24日）妻子陳佩琪在臉書發文直言，可以申請卻不能指定時間，「請問誰可以決定時間？」白營政治人物及支持者也喊話總統賴清德放人。對此，法務部長鄭銘謙今（25日）上午受訪時回應，目前還沒有接到申請，如果有申請按照規定辦理，依羈押法跟受刑人及被告返家探視辦法來辦理。

近來小草群組流傳一段影片，並請大家推廣出去，畫面中，柯媽與過去支持韓國瑜的五虎將之一、直播主陳清茂，一同向總統賴清德以及法務部長請託。陳清茂表示，相信賴清德總統，也是一個很孝順的人。今天柯主席的爸爸離開，雖然他人在監獄，但希望法務部長和社會賢達一起跟政府說，讓柯文哲能在3月10日告別式這天，回來送父親最後一程。

「柯爸」柯承發告別式定於3月10日舉辦，柯文哲胞弟柯宇謙日前透露，「我爸爸的遺願，就是希望我哥哥能回來。」但台北看守所17日表示，柯可依法提出申請返家探視，原則上以一次為限，不能指定日期，讓民眾黨人士與柯粉近期號召更換「讓柯P送別父親」大頭貼，或是到總統賴清德臉書底下留言「讓柯文哲奔喪」等。

前柯市府市政顧問翟本喬24日於臉書發文貼出「矯正署台北看守所收容人返家探視申請書」，並將表格中的事由「擇定X年X月X日舉行喪葬」畫線，質疑「法務部有人說奔喪不能指定日期？自己訂的表格，這一欄是填假的嗎？是哪個不懂法的官員在傳播假訊息？要不要罰300萬？」

而翟本喬的言論立刻在各大小草群組發酵，大批支持者狂轉貼文，底下也湧入支持者力挺聲音，同時也有其他人表達不同看法，提及「日期是基本同意但不保證吧，會依情況跟安全做考量」、「‘’事由‘’那欄是指：申請者跟獄方講葬禮是何時。 整份文件沒有提到，申請者一定能這個時候出監獄奔喪」。

而球評、日前入選文總執委的石明謹也發文稱，「找不到AIT的路就算了，連語文能力都不好，表格是指告別式的日期，不是你可以指定奔喪日期。這次不罵白痴，因為這肯定是笨又惡意。不要侮辱白痴」。

台北看守所說明，有關本所辦理收容人返家奔喪一事，是按《羈押法》第23條及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的；目前此案當事人（收容人或家屬），均未提出申請，針對相關評論或意見均予尊重。

