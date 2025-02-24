彰化惡男殺前妻！婦「肉身護女」慘死　檢偵結依殺人罪起訴

▲李男涉嫌砍死前妻，檢方偵結，依殺人罪將其起訴。（圖／家屬提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣二林鎮2024年11月16日傳出一起家庭凶殺案，61歲的李男因金錢問題，加上酒後情緒失控，與26歲的女兒發生口角，情緒失控拿出鐮刀揮舞；前妻蔡姓女子(50歲)見狀後立即上前護女，當時女婿見狀後準備要報警，蔡女還阻止、並要他們趕快離開，稱「媽媽不會怎麼樣」，未料傍晚竟會遭李男砍死。全案經調查後彰化地檢署於今(24日)表示，全案已經偵結，依殺人罪將李嫌起訴，並將由國民法庭審理。

據調查，李男家庭關係複雜，蔡女在與兇嫌李男結婚前與前任丈夫生下女兒(26歲)，後與李男結縭生下一名9歲的兒子，但因李男長期酗酒，且每次酒後就情緒失控，動輒拳打腳踢，因此蔡女已與李離婚，並申請保護令，但2人仍然同住。

2024年11月16日中午11時許，女兒與女婿帶著2個孩子返回二林家中探望母親蔡女，未料李男酒後開口索討金錢、要償還賭債，眾人一言不合下李男即揮拳毆打蔡女，女兒與女婿見狀後立即上前護母，並揚言要報警；李男聞言後當場情緒失控，怒吼「你們一定要這樣嗎？」還拿出鐮刀恐嚇、威脅，嚇得女兒女婿連忙離開。當時蔡女見狀後出面阻止，要求女婿不要報警，並稱「媽媽不會怎麼樣」，未料傍晚即遭亂刀砍死。

死者女兒透露，李男酗酒又嗜賭，在外積欠大批賭債，先前媽媽已經幫忙償還100多萬元，昨中午李男酒後又向眾人開口要65萬，家人不堪李男需索無度，且實在已沒金錢償還賭債的無底洞，因此拒絕李男要求，未料李隨即失控，拿出鐮刀揮舞。女兒指出，當時媽媽還要她們一家帶著9歲的弟弟快點離開；後傍晚再度回家時，又與李男發生衝突，李隨即持西瓜刀發狂追砍，蔡女見狀後肉身護女，慘遭亂刀猛砍、傷口深可見骨，當場失去心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

李男在犯案後立即逃離現場，並竊走路邊未熄火的小貨車逃逸，一度逃到埤頭鄉某五金行，還意圖再買刀具，隨後立即遭警方鎖定逮捕。彰化地檢署檢方今表示全案偵結，依殺人罪將李嫌起訴，並將由國民法庭審理。