北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

▲北捷文湖線今天上午驚傳冒火花緊急停駛。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運文湖線今（24日）上午發生異常，列車行經大直站時，隧道內疑似傳出爆炸聲，而且伴隨火花，因此緊急停駛，讓不少乘客嚇壞。對此，北捷說明原因，經查是車底有老鼠屍體，接觸車體和導電軌，進而造成火花及跳電，目前營運已恢復正常。

北捷指出，今天上午8點多文湖線松山機場站往大直站間上行軌道因為短路造成短暫跳電，伴隨些許火花，並非爆炸，行控中心依照SOP派員確認，隨車人員檢視軌道正常無異狀。

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北捷解釋，經檢視該部列車，發現車底有20公分長的老鼠屍體，研判是老鼠接觸車體及導電軌造成短路，產生火花及跳電，整起事件沒有造成列車延誤或人員受傷。

北捷也提醒旅客，如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

事實上，台北捷運文湖線本月8日晚上8點多也曾傳出號誌異常，中山國中站至文德站間因號誌異常，導致全線運行時間增加。北捷當下立即請維修人員檢修，經連夜檢修後，發現原因為號誌設備網路傳輸延遲，後續將相關設備關閉重啟後，號誌系統恢復正常運作。

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