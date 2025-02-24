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台中男對馬路「狂轟11槍」嚇壞鄰居　朋友載他散心滅證雙雙遭聲押

▲▼台中平頭男連開10多槍被捕。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中蔡男對馬路連開11槍，被林友人帶去雲林散心，最終2人雙雙落網遭聲押。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中42歲蔡姓男子23日凌晨因失業、心情不佳，持改造手槍朝租屋處外連開11槍，嚇得附近居民趕緊報案。事後，蔡男打給林姓好友，林開車帶他一路南下到雲林兜風散心，最終雙雙被警方圍捕。台中地檢署複訊後，認定蔡、林2人分別涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂及藏匿人犯等罪，向法院聲押禁見2人。

檢察官認定，蔡男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1第1項之「持槍於公共場所開槍射擊」、刑法第271條第2項、第1項之「殺人未遂等罪嫌」；林男則涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之「未經許可持有手槍」、刑法164條第1項「藏匿人犯」、第165條「湮滅他人刑事證據」等罪嫌。

檢方指出，蔡、林2人所犯均涉最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認被告2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，已向法院聲請羈押、禁見被告2人。

據悉，蔡男從事工地，近期疑似沒有工作可做，因此有經濟壓力，昨日清晨跟友人通過電話後，仍壓不住抑鬱情緒，掏出改造手槍朝屋外柏油路開槍，幸好無人傷亡。有鄰居說，當下聽到蔡男稱「我這裡還有3個（意指子彈）！」，隨後就聽見3聲槍響。

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡男清晨連開11槍，嚇壞鄰居。（圖／記者許權毅攝）

太平警分局昨日循線追查，發現蔡男先是騎車在太平區亂繞、漫無目的，又打電話給友人林男抱怨「心情不好」，朋友開著轎車來載他，兩人就一路南下到雲林褒忠，同樣無特殊目的地。

警方循線埋伏，在雲9線一處偏僻小路見該車停於紅燈前，立即上前圍捕，並將2人帶回台中，依槍砲、藏匿人犯偵辦。不過，警方於蔡男身上並無搜到槍彈，租屋處內也僅有2發子彈，蔡供稱犯案槍枝已經隨意丟棄，來源、下落，仍待追查。警方則在事發現場搜到11顆彈殼、碎片，推斷蔡男擊發次數約落在11次左右。

▼租屋處一樓馬路邊留下大量彈殼。（圖／記者許權毅攝）

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

 
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