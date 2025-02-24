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新北女連撞路邊10車肇逃！遭攔誆「很害怕」　藉尿遁藏毒被識破

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區昨（23日）凌晨發生一起肇事逃逸案件，一名女子駕駛小客車行經文化三路時，突然失控衝撞停車格內9輛機車及1輛電動輔助自行車，女子肇事後卻未停下，反而迅速駕車逃逸，警方獲報展開攔截圍捕，女子被攔下後表示「很害怕」，卻趁要求路邊如廁時藏毒，當場被識破，起獲毒品海洛因及安非他命，訊後依法送辦。

▲▼監視器拍下黃女擦撞路旁停車格內機車，共有9機車1輛電動輔助車毀損，黃女的小客車右前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下黃女擦撞路旁停車格內機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，事發當時，路旁停車格內一整排機車遭撞倒，共9輛機車及1輛電動輔助車，警方獲報後，立即調閱監視器畫面，迅速鎖定肇事車輛，不到5分鐘，在忠孝路攔截45歲黃姓女子駕駛的小客車，車身留有明顯撞擊痕跡。黃女受檢時聲稱當時「很害怕」，加上身體不適，要求在路邊如廁，卻趁機將毒品藏於左手並試圖吞滅證據，詭異行徑當場遭警方識破。

警方現場查扣海洛因0.63公克、安非他命0.71公克，以及2支注射針筒，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並不排除黃女因毒駕導致事故，後續將擴大追查。

▼共有9機車1輛電動輔助單車毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下黃女擦撞路旁停車格內機車，共有9機車1輛電動輔助車毀損，黃女的小客車右前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃女的小客車右前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下黃女擦撞路旁停車格內機車，共有9機車1輛電動輔助車毀損，黃女的小客車右前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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