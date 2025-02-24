獨／賓士女開車門「肇事」閃人　特斯拉哨兵模式揪兇！

▲特斯拉「哨兵模式」就拍到車門被撞的瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

相信很多人都有經驗，開車門撞到別人的車造成車體受損，但往往都是「落跑」，不過現在可能不容易了！高雄市一名陳先生發現自己的特斯拉的車門被撞凹了一處，透過特斯拉的「哨兵模式」調閱行車紀錄器，找到闖禍的人，已經向警方報案，要追究相關賠償責任。

23日上午，陳先生在女兒的提醒下發現自己才剛購買的特斯拉左側門，有明顯的一個受損的地方，看起來就是被撞的痕跡，但陳先生怎麼都想不起來到底是什麼時候被撞的，「明明前一天都沒有，怎麼突然間會出現？也不太像是被石頭打到的痕跡」。傷痕雖然不大，不過陳先生的特斯拉有包膜，對於「完美性格」的他可能無法接受，決定要撕掉重貼，無妄之災還得花筆費用修復，所以他找到證據去報案！

▲特斯拉車門被撞倒出現一處傷痕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲特斯拉「哨兵模式」拍下肇事瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳先生拿著證據影片來到派出所報案，連員警驚訝為什麼會有「車體側邊影像」？原來特斯拉有「哨兵模式」，只要有人經過就會全程錄影，哨兵模式拍下一名女子開著一台賓士，停車之後先是下車看自己的後保桿位置，然後又走去開車門，這個時候開啟的車門撞到特斯拉側邊車體，造成毀損，不過這名女子似乎一點都不在意或是沒有發現這個「小動作」，然後就離開了。

更讓警方意外的是，就是特斯拉的哨兵模式影像非常清楚，環景360度整個周邊畫面全都錄，因此也錄到了該名女子的車牌，讓員警順利通知賓士車的女車主前來處理。陳先生說：「報案是為了要找到這名女車主，希望要個道歉，告訴她不應該闖了禍就拍拍屁股走人，凡事都要小心。」