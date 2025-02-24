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逾1000女出國工作被騙「遭逼賣淫」　西班牙破獲人口販運集團

▲▼ 。（圖／翻攝自X@policia）

▲西班牙武裝員警展開突襲行動，救出48名受害女性，逮捕48名涉案嫌疑人。（圖／翻攝自X@policia）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙國家警察破獲人口販運集團，逮捕48名涉案嫌疑人，並救出48名受害女性。國家警察23日表示，犯罪集團誘騙超過1000名女性前往西班牙，主打從事美容或清潔工作，但最終卻被迫賣淫，全天候工作，每天只被允許外出2小時，且受到監控。

德國之聲、天空新聞報導，整起案件主謀為1名西班牙男子以及2名哥倫比亞女子，在過去這一年總計超過1000名女性遭受性剝削，受害者主要來自南美洲，哥倫比亞、委內瑞拉占多數。

▲▼ 。（圖／翻攝自X@policia）

▲受害女子被騙至西班牙，以為從事美容或清潔工作，但卻被帶往俱樂部遭受性剝削。（圖／翻攝自X@policia）

西班牙警方透露，受害女子被虛假的工作招聘機會誘騙至西班牙，還以為從事的是美容或清潔行業，但卻被帶往俱樂部遭受性剝削，在偽裝成寄宿公寓或旅館的場所賣淫，除了被迫全天候工作之外，還受到監控，每天不得外出超過2小時。

警方接到匿名舉報之後，周末在阿利坎特（Alicante）與穆西亞（Murcia）展開突襲行動，關閉3間脫衣舞俱樂部、查封17處房產，沒收武器與現金15萬歐元（約新台幣514萬元），並凍結存有超過93.8萬歐元（約新台幣3217萬元）的銀行帳戶。此案總計48人被逮捕，其中6人被審前羈押，其他人獲准保釋。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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