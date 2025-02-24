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德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

▲▼德國基督教民主黨／基督教社會黨聯盟領袖梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲德國基督教民主黨／基督教社會黨聯盟領袖梅爾茨。（圖／路透）

文／中央社

根據首份電視出口民調，德國保守派在野黨領袖梅爾茨領導的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟以28.5%到29%得票率贏得今天的國會大選。

法新社報導，根據公共電視德國第一電視台（ARD）和德國第二電視台（ZDF），極右派德國另類選擇黨（AfD）以19.5%到20%得票率居次，這數字約為其2021年上次大選時的兩倍。

這項出口民調公布後，德國另類選擇黨黨魁韋德爾（Alice Weidel）為選舉結果喝采。

德國另類選擇黨在柏林舉行選舉之夜，她在活動中告訴支持者：「我們已經達成歷史性成果。」她並強調，反移民的德國另類選擇黨現在已在政治版圖中「牢牢扎根」。

歸咎於移民的致命攻擊和疲弱經濟導致選民對移民和安全問題引以為憂，助長德國另類選擇黨支持度激增。

儘管得票大幅成長，由於可能的聯盟夥伴拒絕與極右派進行任何合作，德國另類選擇黨註定目前仍然無法執政。

如果最終計票結果與出口民調一致，梅爾茨（Friedrich Merz）幾乎篤定將成為歐洲最大經濟體下一任總理。

但是為了在國會掌握過半局勢，他將須與另外一個或更多政黨合作，這可能會是即將卸任總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）。

根據出口民調，社會民主黨獲得介於16%到16.5%選票，這可能是該黨於戰後民主政體下最糟得票率。


基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）另一可能夥伴的綠黨（Greens）得票率介於12%到13.5%之間。另外，極左翼的左派黨（Die Linke）可望得到8.5%到9%選票，足以跨過贏得聯邦議院（Bundestag）席次的門檻。

根據出口民調，直到近期都還在執政聯盟內、親商的自由民主黨（FDP）得票約略低於5%的門檻。另一個極左翼的新政黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）得票情況也是如此。

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