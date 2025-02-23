毛毛的！1000塊墓碑驚現「QR Code貼紙」　真相曝光超傻眼

▲慕尼黑1000多塊墓碑，被貼上印有QR Code的貼紙，令逝者親友與管理員深感困惑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國慕尼黑（Munich）3座公墓、一共1000多塊墓碑上，被莫名貼上印有QR Code的貼紙，令人感到既困惑又毛骨悚然，幸好在警方追查之後，終於解開謎團。

《紐約郵報》等外媒報導，這些貼紙自去年12月開始出現，尺寸約為1.95x1.2英吋（約5x3公分），掃描QR Code之後，只會顯示逝者姓名及其在墓園內的位置，但不知道究竟是誰貼上的。

負責慕尼黑公墓管理事務的霍勞夫（Bernd Hoerauf）說，他跟員工都摸不著頭緒，因為貼紙似乎是「隨機」亂貼，新舊墳墓都有可能出現。

直到本周，市政府終於要求警方把此案當作「毀損財產」刑事案件展開調查。因為，若要在不傷害墓碑的情況下移除貼紙，每塊墓碑平均必須花費500歐元（約新台幣1.7萬元）。也就是說，1000塊墓碑可能耗費50萬歐元（約新台幣1715萬元）才能完全修復。

警方20日公布調查結果，罪魁禍首竟是負責公墓清潔工作的一間地方園藝公司。該公司名稱未被揭露，但高階主管贊克（Alfred Zanker）解釋，這些貼紙有助於員工追蹤哪些墓碑已經完成清潔與維護，他對《南德意志報》說，「我們是一間大公司，一切都必須有條不紊地進行。」

慕尼黑一些公墓確實允許加上QR Code，以連結逝者的專屬紀念網站，提供親友悼念。不過，這些QR Code通常直接刻在墓碑上，或者刻在金屬板之後，再固定至墓碑上。