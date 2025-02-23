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德國大選今登場！　蕭茲執政黨恐面臨「二戰後最爛成績」

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社民黨，恐迎戰後最糟選舉結果。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

德國國會大選23日登場，選舉結果將決定未來4年的國家政治方向。但選前民調顯示，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）所領導的中間偏左「社會民主黨」（SPD，下稱社民黨），恐怕只能獲得16%支持率，成為該黨在德國戰後史上的最糟糕成績。

外媒《政客》（POLITICO）預測，本屆德國大選將顯示出，極右翼在二戰之後獲得創紀錄勝利，不僅蕭茲與社民黨將遭遇慘敗，還可能選出一位立場中間偏右的新總理。

《政客》選前民調顯示，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派政黨「基督教民主聯盟黨」（CDU，下稱基民盟），以30%支持率遙遙領先，意味著他很可能成為下一位德國總理。而極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）預估贏得20%支持率。

▲▼德國最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲基民盟是德國最大反對黨，圖為黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

此外，蕭茲與執政黨社民黨僅有機會獲得16%選票，現任副總理哈柏克（Robert Habeck）領導的「綠黨」有望拿下13%支持率。至於其他小黨，則將決定下一屆聯合政府的組成難易度。

德國擁有8400萬人口，不僅是歐洲最大經濟體，也是北約（NATO）重要成員，下一屆政府將如何應對川普新政府與烏俄戰爭，吸引外界關注。

現任總理蕭茲的聯合政府，已於去年11月瓦解，因此提前7個月展開大選，而這次選舉的核心議題包括振興經濟、減少移民。

官方計票結果預計24日揭曉，目前最被看好的梅爾茨表示，如果順利當選，希望可在4月中旬組建政府，而即將卸任的蕭茲政府將繼續運作，直到國會選出新任總理。

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