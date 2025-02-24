竹山鎮公所啟動《續修竹山鎮志》編纂　委託台南大學負責

▲竹山鎮公所決議啟動《續修竹山鎮志》編纂工程。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

民國90年出版的《竹山鎮志》，詳載竹山鎮地貌風土、歷史沿革、人文薈萃與先賢事略，保存常民生活記憶，但當時資料蒐集僅止於民國85年，至今已近30年的竹山史料整理缺乏，竹山鎮公所因此決議啟動《續修竹山鎮志》編纂工程，以學術視野建構跨世代的地方敘事。

鎮公所指出，歷經九二一地震、災後重建、產業轉型與社經結構變遷，竹山風貌已煥然新生，為系統性梳理當代發展脈絡、確保續編工作的專業性與完整性，特委託國立台南大學專業團隊負責，預計費時2年進行編修工作；《續修竹山鎮志》將分為十二篇章，涵蓋政事發展、社會變遷、產業經濟、宗教文化、教育藝術、人物誌等層面，並結合照片與歷史文物蒐集，力求撰寫具有價值的地方志書。

竹山鎮長陳東睦表示，續修鎮志是鑑往知來之文化保存工程，既要為當代立傳，更是為後世奠基，誠摯邀請各界和鎮民參與，一起為竹山留下完整珍貴的歷史記錄，讓世代子孫能認識竹山、尋根溯源，也紮根竹山並凝聚家鄉認同感。

竹山鎮公所提醒，每份史料皆是重現竹山百年風華的關鍵拼圖，鄉親們如有珍藏著先民拓墾的契約文書或見證產業轉型影像紀錄，歡迎致電史料徵集專線 (049) 2642171，或將資料掃描檔寄至 zhushan.archive@town.gov.tw。