30年熱水器一開竄火舌！南投屋主嚇壞　急奔消防隊求援

▲竹山鎮民宅今早傳出熱水器火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮一處平房住戶今天早上使用熱水器時，熱水器突然起火燃燒，竹山消防分隊獲報後立即出動人車前往搶救、迅速撲滅火勢、未延燒至屋內，由於該熱水器已有30年歷史，是否因過於老舊才導致火警，尚待消防單位再調查。

南投縣消防局指出，第三大隊竹山分隊於今日約8時許接獲救災救護指揮中心派遣，指稱位於民生巷一處住宅發生火警，屋主也親自到分隊報案，並提醒該處道路狹小難行，分隊立即出動大小型消防車4輛、救護車1輛及警消9人前往搶救。

消防隊抵達現場時，發現火場為獨棟一樓民宅，屋後的熱水器及屋頂石棉瓦正冒著白煙，主官立即指示救災人員佈署水線射水降溫，確認現場無復燃之虞後，收拾裝備返隊待命，所幸火勢沒波及到屋內。

屋主向消防隊表示，熱水器在使用時起火燃燒，生怕擴大延燒到屋內，遂撥打119報案，並透露該熱水器也使用達30年；消防隊發現熱水器上還有落葉堆積，將進一步調查是否因機體太老舊或管線出狀況才會失火。

竹山消防隊呼籲民眾，家中瓦斯熱水器和管線應每隔5年就請專業人員徹底檢查一次，或者直接更換，避免成為家中的不定時炸彈，裝在室外的熱水器也要隨時檢查清潔。