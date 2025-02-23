宜蘭法鬥遭強灌農藥吐血！飼主急送醫救回　惡男竟稱看不順眼

▲遭人強灌農藥的8歲大的法鬥犬「逗逗」。（圖／飼主提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市近日發生一起法鬥犬遭人惡意灌毒事件。一隻8歲大的法鬥犬「逗逗」，被強灌半瓶除蟲劑後出現吐血塊、拉血水的症狀，飼主緊急將其送往24小時動物醫院急救後，病情逐漸好轉。而涉案吳姓男子說，是看「逗逗」不順眼才下手，吳男被依違反動物保護法及毀損罪函送偵辦。

許姓飼主PO說，從小養到大的愛犬「逗逗」不咬人也不傷人，卻無故遭受折磨，當時如果沒有及時發現，可能已經死亡。字裡行間透出心疼與不捨。而他是15日晚間住在女友宜蘭市家中，「逗逗」是綁在女友住處一樓。16日清晨4時許，他在睡夢中聞到刺鼻藥水味，起身下樓察看，發現「逗逗」病厭厭地躺在地上，而女友哥哥友人的吳姓男子則若無其事坐在沙發上，現場遺留一罐剩下半瓶的除蟲劑，因此，他懷疑「逗逗」遭吳男強灌除蟲劑。

當時宜蘭動物醫院尚未營業，許男及女友帶著「逗逗」直奔台北的24小時動物醫院，經診斷後發現「逗逗」有器官衰竭情形，所幸及時送醫急救，病情逐漸好轉。

案發隔天，他向宜蘭警方報案，警方傳喚吳男。吳男供稱，他看「逗逗」不順眼，從客廳牆角拿一瓶不明液體灌食，不知瓶罐內裝的是除蟲劑。

宜蘭縣動植物防疫所表示，依照動保法第六條規定，故意傷害動物造成重要器官功能喪失，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，若動物死亡，處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。