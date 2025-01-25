春節前夕開放攜子入監、參加抓周　南投看守所人收容人超感動

▲南投看守所舉辦攜子入監慰問品致贈暨抓周活動。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投看守所在農曆春節前夕，舉行攜子入監及嬰兒抓周活動，並致贈嬰兒用品，除減輕收容人照顧孩子的經濟負擔，也傳遞機關的支持與關懷，同時為孩子的未來祈福，增添活動的溫暖氛圍。

本次活動於23日登場，由所長黃勝雄主持，並親自致贈精心準備的嬰兒用品；在所方精心布置的抓周會場中，擺滿代表各種職業的物品，如毛筆、書本、鋼琴、計算機以及聽診器等，由孩子自由挑選、象徵對未來的期盼，也讓媽媽們感受溫暖與祝福，過程中充滿歡聲笑語。

收容人暨人母「小綺」感動地表示，在南投看守所執行也能感受到家的溫暖，也有收容人開心地說，能參加這樣的活動意義非凡，不僅幫助自己減輕生活上的負擔，也感受到所方的愛與關懷，激勵他照顧好孩子與日後回饋社會；活動尾聲，參與者也共同合影留念。

黃勝雄致詞表示，南投看守所是一個溫暖的大家庭，寶寶的到來為我們帶來滿滿地喜悅，希望這次在臨近春節時致贈嬰兒用品，為收容人母子提供實質的幫助、表達祝福；黃勝雄強調，未來將持續推動攜子入監關懷活動，讓服刑不僅是矯正，更成為收容人重新獲得希望與力量的起點。