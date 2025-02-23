獨／台中10多聲槍響！平頭男朝屋外猛轟　女住戶窗台被變馬蜂窩

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市太平區振福路一棟華廈今（23）日凌晨5時許傳出槍響，一名40多歲蔡男疑似因工作問題情緒不佳，一早竟持槍朝7樓租屋處外連開10多槍，附近民眾驚恐表示，遮陽板都被開出數個小洞，破成馬蜂窩，且一樓馬路上，留有多個彈孔，數量多到有彈殼遺留在角落。警方則已鎖定男子動向追查中，初步清查無人受傷。

▲台中一棟華廈今日凌晨傳出槍響，40多歲蔡男持槍朝屋外猛開10多槍，樓下住戶採光罩被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）



該棟華廈住戶指出，今早5點左右，先是聽見該戶傳來大聲的電話聲，不久還聽見「我這裡有3個（意指子彈）」，不久就聽到3聲槍響。不只如此，有附近民眾比較早起，聽到整個過程，一次都是5發，且中間間隔一段時間後，又再次有5發槍響，重複幾次，推測前前後後可能有接近20發。

▲▼蔡姓男子從7樓開槍，一樓柏油路出現數個凹洞。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》直擊事發現場，華廈下方停車空間有多處彈痕，柏油路上就有5個明顯凹洞，一旁停車空間鐵皮雨遮有3處遭貫穿。一旁住戶還說，子彈接觸地面後，又再反彈到鐵捲門，發出很大的聲音，附近很多長輩居住，讓人覺得很擔心害怕。

▲▼警方在現場找到大量彈殼，鑑識人員到場採證。（圖／記者許權毅攝）



住在蔡男樓下的住戶更是嚇壞，她查看自家遮雨棚、鐵窗，原本僅有小破洞，現在直接被打成馬蜂窩，上頭有10多個彈孔，鐵窗也被子彈擊穿，「我如果那時候探頭出來，我不就沒命了！」受到嚴重驚嚇。

有民眾說，看見蔡男出現時，大多是拿外送餐點，人理著一個大平頭、雙腳刺青，大多都不會跟其他人互動，獨來獨往，偶爾有朋友會來找他，載蔡男外出，看上去相對複雜一點。

▲▼華廈下方停車空間鐵皮雨遮出現彈孔。（圖／記者許權毅攝）



多位民眾說，早在今年農曆春節期間，就曾經聽到2、3發槍響，當時以為是放鞭炮的聲音，現在回想起，認為當時可能就是蔡男開槍，懷疑他已經不是第一次犯案，所幸沒有無辜民眾受傷。

據了解，蔡男疑似因工作等問題，情緒不佳，今日凌晨5點多喝醉之後，持槍枝朝屋外射擊。太平警分局初步回應，經警方調閱車行資料後，鎖定男子動向，全案朝槍砲、恐嚇公眾等罪偵辦。

▲華廈周圍出現彈殼，許多民眾受到驚嚇。（圖／記者許權毅攝）