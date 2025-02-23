獨／台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂：我探頭看就死了！

▲台中太平今日傳出槍響，一名蔡男朝屋外開10多槍，鑑識小組在現場蒐證。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區振福路一棟華廈今（23）凌晨傳出槍響，一名蔡男疑似因情緒問題，竟朝租屋處外隨意開槍，現場包含馬路、鄰居家採光罩以及鐵皮車棚出現10多處彈痕，相當驚悚。有住戶說，若當下有探頭查看，豈不是死定了。

女鄰居說，當下聽到樓上蔡男講電話聲音，非常大聲，說「我這裡還有3個（意指子彈）！」結果聽到真的有3聲槍響。出現前述對話前，就已經有2聲槍響，後來又有6、7次槍響，蔡男聽上去像是喝醉了。

許多住戶指證歷歷，先前過年期間，就曾聽見有開槍聲音，當時只有2聲。不料，上禮拜天上午8點多，又再次聽到2次開槍聲音，附近大家都以為是鞭炮聲音，現在回想起來，竟然是開槍造成的聲響。

▲▼有住戶回憶當時，若是探頭出來查看，一定死定了。（圖／記者許權毅攝）



有同棟鄰居說，蔡男時常發出大聲聲響，晚上可能會翻倒東西，翻倒椅子，許多人都被他吵醒，相當受不了。看見蔡男出現時，大多是拿外送餐點，人理著一個大平頭、雙腳刺青，大多都不會跟其他人互動，獨來獨往，偶爾有朋友會來找他，載蔡男外出，看上去相對複雜一點。

《ETtoday新聞雲》直擊事發現場，華廈下方停車空間有多處彈痕，柏油路上就有5個明顯凹洞，一旁停車空間鐵皮雨遮有3處遭貫穿。一旁住戶還說，子彈接觸地面後，又再反彈到鐵捲門，發出很大的聲音，附近很多長輩居住，讓人覺得很擔心害怕。

太平警分局指出，已經掌握蔡男動向，積極調閱車行紀錄鎖定位置，全案朝槍砲、恐嚇危安偵辦中。