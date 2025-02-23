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打開家門讓愛住進來！花蓮招募寄養家庭　提高照養費用

▲▼花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮家扶中心今年以「寄」住美好的樣子為主題，於今（22）日在吉安國小舉辦寄養家庭授證暨新春餐會，並在當中進行「寄養時光」的攝影展，現場共有129 位寄養家庭成員及寄養兒少共襄盛舉，透過影像記錄與溫暖交流，共同見證寄養家庭及寄養兒少美好互動的時光。

縣長徐榛蔚首先對所有寄養家庭成員表示衷心的感謝，她表示，每一位寄養父母不僅是孩子們的貴人，孩子們在照顧過程中也激發父母的生命價值和光芒，這些孩子們來自不同的家庭背景，擁有各自的困難和心結，而寄養家庭在這段過程中展現的耐心與智慧，為他們提供安定的成長環境。

▲▼花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也感性表示，平時看到出養文件，尤其是即將被送往國外的孩子心情特別複雜，雖然這樣的經歷或許帶來人生轉折，但也讓孩子有機會探索更廣闊的世界，請大家繼續支持這些孩子們的成長，幫助他們在愛與關懷中茁壯。

現場共有 48 戶寄養家庭接受縣府授證，由縣長徐榛蔚及社會處長陳加富親自頒發證書，感謝他們長期對寄養服務的投入與付出，並期許未來能持續攜手努力，讓更多孩子得到更好的照顧與陪伴。同時，也特別感謝一戶屆齡退休的寄養家庭，表彰其多年來的無私奉獻與愛心陪伴。

立委傅崐萁致詞表示，能與48個寄養家庭的家長們共聚一堂，對他來說意義非凡，回憶起自身擔任縣長期間，收到一份包含130多位孩子的名單，深刻感受到政府和社會對這些孩子成長的責任。感謝所有家長的愛心與包容，讓這些孩子在正確的人生觀引導下茁壯成長，並承諾未來會爭取更多資源支持這些善心的父母，為孩子們提供更多學習機會。

▲▼花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

寄養是人生特別的一段，因此透過「寄養時光」攝影展，展出多組由寄養家庭親自投稿的作品，展現他們在愛與陪伴下的成長軌跡。透過影像記錄，讓社會大眾更深入了解寄養家庭的美好與溫暖。齊聚進行餐敘共享美味佳餚，現場洋溢著溫馨歡樂的氣氛。寄養爸媽們也藉此機會交流經驗、分享心得，彼此鼓勵，一同為寄養兒少提供更好的成長環境。

「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故、抑或是父母親不適任親職、及無法提供孩子適當照顧時，在不得已的情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，並居於經縣市政府審核認可，及接受專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧，待原生家庭排除所困議題且具充足預備後，再行協助兒少安全地返家。

▲▼花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮家扶中心主任施政延表示，寄養家庭的愛與包容，成就了許多孩子的未來，希望透過這次活動，讓更多人了解寄養服務的重要性，也歡迎更多有愛心的家庭加入寄養行列，讓這份愛傳遞下去。

徐榛蔚關心弱勢兒少照顧，為讓寄養家庭更充裕照顧孩子，114 年度起調高寄養生活費兒童每月 2 萬 7,927 元、少年每月 3萬 1,030 元，如果是照顧特殊或身障的孩子，每月增加 3,103元，照顧未滿 2 歲幼兒另增加 3,500 元。並提供照顧者健康檢查、家庭喘息服務、到宅親職指導、照顧補助分級等配套措施。民國73 年起開始委請家扶中心開辦寄養服務。

▲▼花蓮家扶中心舉辦寄養家庭授證暨新春餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前寄養家庭照顧者年齡落在 56-65 歲之間的為最多數，寄養家庭年齡老化，在職的寄養家庭逐年退休，新加入的寄養家庭數量尚趕不及流失的數量，歡迎年滿 25 歲、具備穩定收入與安全居住環境的家庭參與，共同成為孩子們成長路上的支持者。

寄養家庭招募說明會-「打開家門讓愛住進來」將於04 月26 日下午2 點半至 4 點半辦理。聯絡電話：03-8236005#311、312、313/曾苑真社工師、林芷誼社工師、王湘玟社工員，地點為花蓮家扶中心三樓共學空間（花蓮市中興路 75 號）。

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