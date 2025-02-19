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雲林深夜死亡車禍！轎車猛撞對向車駕駛不治　驚悚影片曝

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗六市昨（18）日23時許發生自小客車對撞死亡車禍。黃姓男子駕駛自小客車返家，沿石榴路直行往文化路方向，行經事故地點與對向停等紅燈由施姓男子駕駛之自小客車發生對撞，並波及由羅姓男子所駕駛之自小客車，事故造成黃男受傷送醫，經急救後不治，全案現由斗六分局交通小隊專責處理，釐清肇事責任。

▲▼雲林深夜逆向車禍奪命！　47歲駕駛猛撞對車送醫不治 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林深夜發生一起死亡車禍，47歲駕駛猛撞對車送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

斗六分局表示，昨深夜23時23分許接獲報案指出，斗六市石榴路與榴南路路口發生嚴重車禍，立即派員火速趕往現場。經查，67年次黃姓男子駕駛自小客車，沿石榴路直行往文化路方向，未料行經事故地點時，與對向停等紅燈的68年次施姓男子駕駛之自小客車猛烈對撞，強大衝擊力道導致車輛嚴重變形，現場滿地殘骸，更波及了同路段後方44年次羅姓男駕駛的另一輛自小客車。

▲▼雲林深夜逆向車禍奪命！　47歲駕駛猛撞對車送醫不治 。（圖／記者游瓊華翻攝）

救護人員將重傷的黃男送往醫院急救，經過搶救後仍因傷重不治。施男及羅男雖然未受重傷，但驚魂未定，駕駛酒測結果皆為零。目前，全案已由斗六分局交通小隊專責處理，將深入調查肇事責任與事發經過。警方初步懷疑，事發當下車速過快或未注意車前狀況恐為釀禍主因，詳細情形仍有待進一步釐清。

▲▼雲林深夜逆向車禍奪命！　47歲駕駛猛撞對車送醫不治 。（圖／記者游瓊華翻攝）

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