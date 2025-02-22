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獨／1瓶奶虐童父黑歷史曝！扮立委助理性騷女師　邀洗3人鴛鴦浴

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

▲吳男虐待2歲兒子遭羈押，之前曾假冒立委助理性騷女教師。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城日前發生狠父母「一瓶奶」虐童案，前天（20日）經新北地檢署複訊，依重傷害、遺棄致重傷等罪起訴，並聲押獲准。經調查狠父不僅對兒子施暴，之前就與父親互控家暴，並趁妻子在新北某私立國小任職時，藉故邀約同校女師一起出遊時性騷，妻子遭開除還向議員不實陳情，意圖讓妻子復職。

從事站務人員工作的33歲吳男，與男童母親30歲陳女去年結婚，並共同扶養2歲男童，一家三口租下土城福祥街套房同住，但由於父母平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天。18日晚間男童陷入昏迷緊急送醫，醫療人員意外發現，男童身上有多處瘀傷，甚至四肢還有數個菸疤，目前昏迷指數5，轉往加護病房觀察治療，涉嫌施暴的父母則被收押。

據了解，遭羈押的狠父吳男，110年與父親爆發肢體衝突，吳父當下報警處理，吳男不但辱罵處理警員「X你娘XX」，還狠踹警員腹部，遭警方依妨害公務移送，而吳男與吳父互提出家暴告訴。

但吳男離譜行徑不但如此，去年7月份，陳女任職某私立小學副導師期間，結識同校新進實習女教師小芳（化名），吳男就假冒某立委辦公室主任，詳稱可幫忙轉為正職教師來博取好感，還以將與陳女結婚為由，邀請她擔任伴娘，為表達感謝之意，招待到自己老家花蓮旅遊。

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳女見吳男挨告跟騷，竟以奇怪理由反控。（圖／記者陸運陞攝）

小芳在人情壓力下同意前往，旅途中不但遭吳男言語騷擾，還被邀請與吳姓當時只是女友的陳女3人一起泡湯，小芳覺得太噁心加以拒絕。旅遊結束北返，小芳不甘受辱前往警局報案，提出性騷告訴，沒想到吳卻衝到校門堵人，讓小芳不堪其擾再度前往警局報案，提告出跟騷告訴。

吳男接連挨告後卻不予理會，並讓陳女以奇怪理由，到警局報案反控小芳跟騷，校方得知此事，依規定開校評會釐清，並決定將陳女開除。

更扯的是吳男得知妻子丟掉工作後，竟向議員服務處陳情，誣指妻子被跟騷卻反遭校方開除，但議員辦公室查證發現吳所說的並非事實，因此沒有進一步處理。

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