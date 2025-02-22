假裝購物強扯女店員裙子內褲猥褻　桃園變態男認罪...下場曝光

▲劉姓男子於去年4月間凌晨佯裝購物，卻強拉女店員進入廁所熊抱腰際，還觸摸其下體等處強制猥褻得逞，女店員事後報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於去年4月間凌晨在蘆竹區某商店購物，見僅女店員獨自顧店竟起淫念，強其強拉至廁所內，不顧其反抗，熊抱腰際強行扯下女店員裙子與內褲強制猥褻，後因女店員不斷尖叫哭泣才罷手，女店員事後報警提告；桃園地院審理時，被告劉男坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，全案還可上訴。

檢警調查，31歲的劉姓男子與被害女子素不相識，劉男於去年4月10日凌晨1時57分許，前往桃園市蘆竹區商店欲購買物品，見店內僅女子一人顧店，竟將對方強拉至廁所，不顧女子反抗，以身體壓制女子強行扯下女子裙子及內褲，強制猥褻得逞，因女子不斷哭泣與尖叫，劉男擔心東窗事發才罷手離去。事後女子向蘆竹警方報案提告，警方並循線查獲劉男到案；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌將劉男起訴。

桃園地院審理時，被告劉男於警詢及檢方複訊時中均坦承犯行不諱，告訴女子於警詢中之指控相符，警方並提供現場監視器畫面及截圖等佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯行堪以認定。

法官審酌被告為逞一己私慾，漠視告訴人之意願，所為造成被害人身心受創，所為實值嚴厲譴責，惟念其被告犯後坦承犯行，態度尚可，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

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