和阿婆吵架！苗栗3國中表姊妹蹺家　蹲台中親戚家門口吹冷風

▲苗栗3名少女集體離家出走，幸台中警方尋獲後，提供熱食讓他們止飢 。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、吳佩蓁／台中報導

苗栗3名就讀國中的表姊妹，8日因與外祖母發生爭執，3人一氣之下竟集體離家出走，身上還沒帶手機，外祖母四處找不到人，心急如焚到派出所報案，所幸警方根據家屬提供線索，在台中東勢親戚家，找到慘蹲在門口吹冷風的3名少女，並聯絡家人帶回，讓家屬相當感激。

據了解，3名少女是表姊妹，都是國中生，日前與外祖母因細故發生爭執，3人便想獨自到台中東勢親戚家散心，但到親戚家後卻沒有人在家；另一方面，外祖母發現3名孫女離家，身上還沒帶手機，心急向苗栗警方求助。

苗栗警方獲報後，立即通報東勢分局石城所，石城所副所長林慶忠、警員何明書獲報後立即前往外祖母所述的親戚家協尋，所幸3名少女尚未離開，由於當時天氣寒冷且已到用餐時間，2名員警便將3名少女帶回派出所，並提供溫暖熱食，同時聯絡家屬前來帶返家中照料，家屬到場後終於放下心中大石頭，也頻頻向警方表達感謝之意。

東勢分局石城派出所所長洪存孝表示，藉此機會呼籲家長，平時要加強對孩子的教育，同時要注意教育的方法 (式)，遇到小孩放學久未回家甚至是走失的情況，請儘速撥打 110，或至鄰近分駐 (派出) 所報警求助。