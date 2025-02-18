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水泥工偷懶亂倒家中廢馬桶　一張發票露餡警循線逮人法辦

▲邱姓水泥工在產業道路偷倒家庭廢棄物，警方憑現場一張發票破案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲邱姓水泥工在產業道路偷倒家庭廢棄物，警方憑現場一張發票破案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

凡走過必留下痕跡！苗栗縣邱姓男子懶得申請清潔隊載運家中床墊等廢棄物，開著公司的小貨車載到偏僻產業道路丟棄到邊坡，原本以為神不知鬼不覺，詎料垃圾袋一張超商發票讓邱男露餡，警方循線查獲後邱男坦承犯案，警方會同環保局會勘後，依違反廢棄物清理法對邱男開出罰單。

頭份警分局今天表示，頭份市尖山派出所2月11日接獲呂姓民眾報案稱，頭份市尖東產業道路沿路（苗5-1線、往三灣方向）邊坡，遭不良人士傾倒馬桶、木板、家庭垃圾、床墊等廢棄物，警方檢視廢棄物圾新舊均有，研判係已持續丟棄相當時日。警方通知苗栗縣政府環保局派員到場共同會勘後並採證，並確認為一般廢棄物，警方隨即著手調查。

▲邱姓水泥工在產業道路偷倒家庭廢棄物，警方憑現場一張發票破案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲邱姓水泥工在產業道路偷倒家庭廢棄物，警方憑現場一張發票破案。（圖／記者楊永盛翻攝）

尖山所所長饒達隆與警員朱國佑勘察現場環境，發現淺色垃圾袋內有便利商店開立的發票，警方前往超商調取監視器畫面，發現一名邱姓男子（55歲）是發票主人，消費後開小貨車離去，警方循線調閱監視器畫面，發現小貨車有駛入尖東產業道路，而且進入棄置地點前車上載有3袋垃圾，離開後車斗上垃圾旋已消失，鎖定小貨車涉有重嫌。

▲邱姓水泥工在產業道路偷倒家庭廢棄物，警方憑現場一張發票破案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方通知從事水泥工的邱姓男子到場說明後，邱男坦承將家中廢棄物亂倒產業道路邊坡，全案依廢棄物清理法交由苗栗縣環保局裁罰；依據廢棄物清理法第12條及第50條規定可處1,200元以上6,000元以下罰鍰。

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