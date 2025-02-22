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WBC資格賽今對南非　花蓮3區直播派對幫中華隊加油

▲經典賽資格賽轉播賽程及參加摸彩活動辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經典賽資格賽轉播賽程及參加摸彩活動辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025世界棒球經典賽資格賽即將開打，為讓花蓮鄉親一同感受棒球賽事的熱情，花蓮縣政府特別規劃於北、中、南三區舉辦「世界棒球經典賽資格賽直播派對」，邀請民眾一起為中華隊加油，享受緊張刺激的比賽氛圍！

縣府精心安排的直播派對，將在東大門夜市共融廣場（北區）、光復鄉公所前廣場（中區）及玉里鎮藝文中心（南區）同步進行賽事現場轉播，民眾可就近前往觀賽，與親朋好友一同為中華隊吶喊助威，感受棒球的魅力與激情。

現場備有摸彩券，數量有限，歡迎鄉親及早到場領取，並於當日活動結束前投入摸彩箱，將有機會抽中精美好禮！摸彩活動將於2月28日「七星連珠音樂會市集」現場進行抽獎，誠摯邀請大家共襄盛舉，為中華隊加油，也把豐富獎項帶回家。

徐榛蔚縣長邀請鄉親踴躍參與直播派對，齊聚一堂為中華隊加油，共度熱血沸騰的棒球時光，並期待在七星連珠音樂會市集與大家共享精彩夜晚，歡迎全家大小攜手參加，一起見證中華隊的奮戰時刻！

▲經典賽資格賽轉播賽程及參加摸彩活動辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

直播賽事資訊如下：
●2月21日（五）19:00 西班牙 vs. 中華隊
●2月22日（六）19:00 中華隊 vs. 南非
●2月23日（日）19:00 尼加拉瓜 vs. 中華隊
●2月25日（二）19:00 分組第3 vs. 分組第2

直播地點資訊如下：
●北區：東大門夜市共融廣場
●中區：光復鄉公所前廣場
●南區：玉里鎮藝文中心

2月28日七星連珠音樂會市集活動地點：
●北區：七星潭風景區賞星廣場
●中區：大農大富平地森林園區
●南區：玉里鎮民廣場

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