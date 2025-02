WBC資格賽今對南非　花蓮3區直播派對幫中華隊加油

▲經典賽資格賽轉播賽程及參加摸彩活動辦法。(圖/花蓮縣政府提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

2025世界棒球經典賽資格賽即將開打,為讓花蓮鄉親一同感受棒球賽事的熱情,花蓮縣政府特別規劃於北、中、南三區舉辦「世界棒球經典賽資格賽直播派對」,邀請民眾一起為中華隊加油,享受緊張刺激的比賽氛圍!

縣府精心安排的直播派對,將在東大門夜市共融廣場(北區)、光復鄉公所前廣場(中區)及玉里鎮藝文中心(南區)同步進行賽事現場轉播,民眾可就近前往觀賽,與親朋好友一同為中華隊吶喊助威,感受棒球的魅力與激情。

現場備有摸彩券,數量有限,歡迎鄉親及早到場領取,並於當日活動結束前投入摸彩箱,將有機會抽中精美好禮!摸彩活動將於2月28日「七星連珠音樂會市集」現場進行抽獎,誠摯邀請大家共襄盛舉,為中華隊加油,也把豐富獎項帶回家。

徐榛蔚縣長邀請鄉親踴躍參與直播派對,齊聚一堂為中華隊加油,共度熱血沸騰的棒球時光,並期待在七星連珠音樂會市集與大家共享精彩夜晚,歡迎全家大小攜手參加,一起見證中華隊的奮戰時刻!

直播賽事資訊如下:

●2月21日(五)19:00 西班牙 vs. 中華隊

●2月22日(六)19:00 中華隊 vs. 南非

●2月23日(日)19:00 尼加拉瓜 vs. 中華隊

●2月25日(二)19:00 分組第3 vs. 分組第2

直播地點資訊如下:

●北區:東大門夜市共融廣場

●中區:光復鄉公所前廣場

●南區:玉里鎮藝文中心

2月28日七星連珠音樂會市集活動地點:

●北區:七星潭風景區賞星廣場

●中區:大農大富平地森林園區

●南區:玉里鎮民廣場