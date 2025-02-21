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全國農漁會選舉深坑宣導反賄選　北檢提醒：有200萬獎金

▲▼台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動 。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動。（圖／北檢提供）

記者黃哲民／台北報導

今年（2025年）全國農漁會選舉近期陸續展開，各地檢署紛紛針對轄區選情推動反賄選宣導，台北地檢署今（21日）在新北市深坑區深坑農會超市前，與榮譽觀護人協進會共同以生動標語、有獎徵答互動，呼籲在地小農、攤販跟鄉親加深反賄防詐意識，維持選舉公正性，檢舉賄選還有機會拿200萬元獎金。

今年全國農漁會幹部選舉，已於本月（2月）15日，由基層農會農事小組組長、副組長及會員代表選舉投開票揭幕，訂於下月（3月）1日前召開新任會員代表大會，選出農會理事、監事及上級農會會員代表，接著於下月10日前召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，完成本屆次基層農會改選工作。

而漁會漁民小組組長、副組長及會員代表等人員選舉，將在下月22日投開票，後續比照農會改選流程，依序選出理事長、理監事與總幹事等幹部。

北檢轄內並無漁會組織，今在深坑老街地標「百年-深坑農會」超市前，針對農會後續的幹部改選，舉辦「114年農漁會選舉反賄選及防制詐欺宣導」，搭配趣味標語口號，由榮譽觀護人邀請現場民眾有獎徵答，以淺顯易懂、生動親切方式，與在地小農、攤販、鄉親互動。

▲▼台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動 。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動。（圖／北檢提供）

北檢表示，希望藉由宣導活動，加深民眾對反賄、防詐的觀念，提升法律意識和防範警覺，更能瞭解賄選、詐騙的危害。

台北地檢署檢察長王俊力指出，為落實行政院「五打七安」政策，守護安定公義社會的施政主軸，本次選舉查察、反賄選宣導各項工作，已結合轄區檢、警、調、廉等機關（單位）的力量，共同打擊任何影響農會選舉公平性的行為，以期打造清明選舉環境，有效維護農民之權益。

▲▼台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動 。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署21日到轄內深坑老街，與榮譽觀護人協進會共同宣導2025年全國農漁會選舉反賄選活動。（圖／北檢提供）

王俊力呼籲民眾若發現任何賄選行為或相關資訊，都請主動撥打檢舉專線「0800-024-099，撥通之後按4」提出檢舉，北檢會積極調查，並保密檢舉人身分，檢舉民眾還有機會拿到200萬元檢舉獎金。

此外，因詐騙手法不斷推陳出新，北檢也持續透過多元管道宣導，減少民眾財產損失，並呼籲常關心家中長輩，留意家人金錢使用，若民眾有接獲可疑電話或投資網站，請隨時撥打165反詐騙查詢或110報案專線。

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