獨／北市豪宅千萬勞力士不見了！貼心清潔婦曝真相...老闆卻氣炸

記者黃宥寧／台北報導

北市1名江姓清潔婦人，長年受雇於林姓屋主家，每週固定打掃，深得屋主信任，甚至被視為家中的「好幫手」。未料，江女因捲入投資詐騙，竟將腦筋動到屋主收藏的7支勞力士手錶上，分3次低價典當。直到屋主發現抽屜越來越空，經追問下才得知是江女偷走，讓他氣得提告。台北地檢署偵結，依竊盜罪起訴江女，並以贓物罪起訴施姓當舖老闆。

▲豪宅勞力士自動減量，竟是清潔阿姨「掃」走。（示意圖／Pixabay）

據了解，46歲江女因誤信投資詐騙，對方以「再補繳保證金就能解鎖資金」為由，讓她焦急湊錢，最終將目標轉向屋主的勞力士珍藏手錶。2024年9月30日，江女首次下手，趁屋主不在，竊走一支勞力士潛航者，她發現「拿錶容易，沒人發現」，膽子愈來愈大。

同年10月4日，她再度行竊，一口氣偷走2支勞力士，短短幾天內，她不僅沒有收手，反而變本加厲；10月7日，直接掃走5支名錶，包括迪通拿等熱門款式，總共市價達1,000萬元，但她竟拿到當舖以340萬低價典當。

某天，屋主察覺異狀，發現收藏抽屜越來越空，起初還以為自己放錯地方，翻遍整間房子都找不到，這才開口詢問江女，未料對方支支吾吾，最後才低聲承認：「我拿去當了…」讓屋主氣得報警提告。

經檢警追查後發現，江女竊得名錶後，隨即將贓物拿到新北市某當舖變現；而當鋪施姓負責人，明知江女無法提供購買證明與保固書，甚至在短時間內大量典當，仍不違本意地以340萬元價格收下這批頂級名錶。

▲江姓女子摸走7支勞力士賤賣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

施姓老闆向檢警喊冤：「跟她很熟，她每次典當前，都會傳盒子和保證卡的照片，我們才放心收錶！」但檢警認為，當舖未依規定檢查實物，光憑照片就收下手錶，違反典當規範，且透過典當資訊連結作業系統進行調查，發現施男未依規定登載典當資訊，進一步坐實其收贓行為。

最荒唐的是，施男在第一次偵查庭時，竟不思悔改，還向林姓屋主索討400萬元，聲稱這是一場「設局詐騙」，懷疑江女與林男「聯手詐欺」，如此顛倒是非的行徑，讓檢察官傻眼，所幸全案經細心檢察官查明後，依竊盜罪起訴江女，施姓老闆則依收受贓物罪起訴。