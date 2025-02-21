川普將會普丁？　美國務卿：取決俄烏止戰進展

▲ 川普曾與普丁在芬蘭首都赫爾辛基會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天說，美國總統川普和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能會晤，「主要將取決於我們能否在終結俄烏戰爭方面取得進展」。

路透社報導，盧比歐表示，他本月18日在沙烏地阿拉伯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面時提到此事。他告訴俄方，「我們要知道會晤內容後才會舉行會談。」

盧比歐在社群平台X上播出的訪問中告訴記者赫瑞吉（Catherine Herridge），「我認為這場會談發生的時機，主要將取決於我們能否在終結俄烏戰爭方面取得任何進展。」

川普上周曾與普丁通電話，本月18日在沙烏地舉行美俄高層會談後說，他可能會在本月底前與普丁會面。盧比歐則說，「我不知道時程。」

盧比歐表示，川普想知道俄羅斯是否真的要結束戰爭，「唯一方法是測試他們，基本上是與他們接觸並問說『你們真的想結束戰爭嗎？若是如此，你們有何要求？你們的公開訴求和私下訴求有何不同？』」

他說，「我們唯一達成共識的是我們將談論和平。他們提議、願意讓步及考慮的內容，都將決定他們是否真心想要和平。」（譯者：盧映孜／核稿：張曉雯）