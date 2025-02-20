台鐵票價擬漲26.8%　交通部費率委員會2／21首審議

▲台鐵爭取票價調漲，平均漲幅26.8%。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價，2月5日經台鐵董事會通過可調漲，平均漲幅26.8%，台鐵台北到板橋區間車調至22元，台北到台中漲至501元，台北到新左營975元，該案已提報交通部，交通部費率委員會審議預計明天(21日)下午召開首次審查會議，並邀消基會和專家等審議，若順利通過，將報行政院核定。

台鐵最新運價依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。長途區間採遞遠遞減，降低漲幅。

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根據估算，以台北到板橋7.2公里為例，區間車票價將從15元漲為22元，自強號從23元漲至34元；台北到桃園區間車從42元漲到63元，自強號從66元漲到99元，不過短途旅客若使用TPASS通勤月票，將不受影響。中程部分，台中到台北，區間車將從241元漲到323元，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價可從824元漲到975元，不但壓在千元以下，比高鐵北高1490元票價仍有515元差距。另台北到台東自強號將可從783元漲到935元。

該票價方案已提報至交通部，交通部費率委員會明天下午將召開首次審查會議，並邀請專家、學者和消基會等委員審議，一旦順利通過，後續將提報行政院核定，運價核定後，預計公告2個月並修改票務系統後，將可擇日上路實施。