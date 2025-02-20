台鐵西部自由座列車「增11班新自強號」　開放7日前可預訂

▲台鐵新增11班EMU3000型新自強號推出自由座車廂服務。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升西部運能並優化服務，台鐵公司宣布，2月24日起將擴大西部幹線EMU3000型新自強號自由座班次，共新增11列次，每列次規劃3節自由座車廂，提供210張自由座車票，並提前開放乘車前7日訂購。

台鐵擴大推出西部幹線自由座服務，新增11班設有自由座車廂列車，自由座車新班次包含108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次、146次、148次及160次等，每列次第9車至第11車規畫為自由座車廂，每列次販售210張自由座車票。

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台鐵公司表示，增加自由座列車服務，將可實質增加列車運能，提供旅客在高峰時段更靈活的座位選擇，旅客行程規劃更具便利性，此次新增係透過分析西部幹線EMU3000型列車各班次平均客座利用率、旅客購票習慣及自由座補票情形等數據，作為自由座班次選定基礎，盼有效優化整體服務，滿足旅客需求。

此外，台鐵表示，為同步增進旅客行程規劃便利性，114年2月24日起，自由座車票將開放於乘車日前7日(含當日)預售，旅客可透過本公司官網及台鐵e訂通APP進行預訂及購票，或於各車站售票窗口及自動售票機付費與取票。

台鐵指出，此次擴大自由座車次係透過長期試辦結果及大量數據分析，考慮客座利用率、旅客需求及提升服務品質與運能之目的，並減少尖峰時段運能不足之情形等各因素進行規劃。未來將持續追蹤旅客意見，並依相關需求進行系統調整與優化，滿足旅客期待。