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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算刪除數據明確　民眾黨團斥行政院荒腔走板

▲▼黃國昌 民眾黨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對總預算案爭議，行政院長卓榮泰批，這是政院首次收到沒有明列刪除總數的報告。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿今（21日）召開記者會，痛批行政院應好好負起責任，不要再繼續造謠散佈假訊息；立委張啓楷則表示，民眾黨一項一項戳破行政院的謊言，還提供了解方，若民進黨政府還不做，就是故意製造社會動亂、對不起台灣人民。

黃國昌說，韓國瑜院長釋出極高善意，中央政府總預算行政院要來說明也給機會說明，行政院要提一些請求也給機會提出，結果沒想到，行政院竟然繼續藉由片面媒體操作帶風向，民眾黨團不僅覺得非常遺憾，再度正告行政院長卓榮泰，好好負起行政院應該負的責任，不要再繼續造謠散佈假訊息。

黃國昌提到，立法院送出的報告針對各委員會的刪減，在院會裡面決議的事項以及通刪的金額，以及能不能夠流用、用其他預算科目替代，授權行政機關自行調整，「所有決議白紙黑字寫得非常清楚，行政院不可能不知道，也不可能沒有辦法依照決議執行」。

黃國昌指出，至於行政院提出指控的事項，例如部分刪減案的刪減數已逾原預算編製數字，可能要請行政院把立法院的決議案清楚，理解立法院決議的文字沒有這麼困難。黃說，總預算案委員會刪減67.3億、院會表決刪減1068.6億及通刪部分939.7億，共2075.7億，何來兜不攏？

黃國昌舉例，有關於媒體政策宣傳費，原則上除了特定部會外，通刪60%，還有一段文字「除預算案另有決議外」，院會除非有其他另外決議，否則就統刪60%，也就是院會如果有其他決議的話就按照決議辦理。

黃國昌強調，處理總預算通刪決議之前，立法院另外一個決議是，院會處理後的刪除數，以院會處理的刪減數為主，但不超過預算編列數，個機關應切實依照決議核實分別刪減。

「完全無法理解現在卓榮泰到底是用什麼樣的心態，在面對國會監督以及總預算審查。」黃國昌說，當天再黨團協商時已經說得非常清楚，這次卓榮泰面對立法院處理有關中央政府總預算，所表現出來的姿態就是傲慢至極。過去處理總預算院會審查時，一定會涉及到通刪的事項，也都會允許特定機關針對通刪事項以其他預算科目替代，而且授權行政院自行調整。

黃國昌說，過去總預算處理時，通刪原則都是這樣，也正是因為如此，過去處理總預算時，行政院掌握各機關的數字，院會在處理的時候，行政院辦公室是非常忙碌，按照院會決議事項利用手中的數據，隨時同步進行計算跟處理。

黃國昌表示，但114年中央政府總預算審理過程中，從20日到21日，幾乎所有立委都在議場善盡職責，排除赴美的立委，有些人因為莫名其妙原因沒有出席，例如民進黨團總召柯建銘，其他委員都在議場裡善盡職責，而議場後方的行政院辦公室一個人都沒有來，這是什麼態度？這件事情卓榮泰還沒有好好跟立法院、社會大眾說清楚。

黃國昌進一步指出，《財劃法》修法過去不但是民進黨的主張，是2017時任行政院長賴清德的承諾，如今民眾黨幫忙兌現，請問民進黨有什麼窒礙難行的理由？當年民進黨提出的《財劃法》草案，從中央分出去的錢更多、現在較少，為何還會窒礙難行？黃痛斥，總預算案已經給賴政府2.9兆，該做的事情沒有做，一直喊窒礙難行，如果那麼無能，那就請自己下台

立委張啓楷表示，民眾黨一項一項戳破行政院的謊言，還提供了解方，若民進黨政府還不做，就是故意製造社會動亂、對不起台灣人民；行政院發言人稱總預算案「史無前例」沒有刪減數據，「是眼睛業障重還是睜眼說瞎話？」在委員會當中刪減6億3763萬、院會中刪減了1068億6162萬、統刪939億7500萬，數據清清楚楚。

張啓楷還說，行政院12點造謠中最離譜是第五點，稱凍結比例創新高，但實際上今年僅凍結4.6%，回顧從民國90年開始，有8年凍結超過5%；就算以金額來看，今年凍結1381億，但2006、2007年都凍結超過2000億，「當年有像現在這樣窒礙難行嗎？沒有啊！」

「陳水扁行、蘇貞昌行，為什麼賴清德、卓榮泰不行？」張啓楷指出，過去行政院長謝長廷、行政院秘書長卓榮泰面對總預算案，原本也想提覆議，但前總統陳水扁基於朝野和諧理由擋下；接任的行政院長蘇貞昌拜會各黨團，善盡溝通之責，最後2000多億順利解凍。卓內閣稱立院要求政院自行刪減636億數字太大、無法處理；但2002年張俊雄院長被要求自行調整683億，金額更高也順利調整完成，「怎麼就你卓榮泰不行？」

立委陳昭姿委員舉例，民進黨對總預算案鋪天蓋地的造謠，就像有人申請調薪，幅度超過10%，最後也調了6%多，史上最高薪；但此人卻回家告訴孩子「沒飯吃了、不用上學了！」

陳昭姿直言，這些造謠的人，還包含自詡為「監督立院」的公督盟，昨天竟然開記者會說稱立法院審預算敷衍、當兒戲，還說要重審總預算並補正，陳昭姿痛批公督盟的說詞空洞「哪一隻眼睛看到立委敷衍，看到要重審、補正總預算？」

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