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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺涉貪指有「暗黑勢力」　黃國昌：民進黨政府？還是賴清德的東廠？

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費案及寺廟贊助案等，昨（20日）遭檢調搜索約談，訊後依涉犯貪污治罪條例100萬元交保；事後林也發聲明，直言暗黑的勢力在此刻打擊她，但不會摧折她的意志。對此，民眾黨團總召黃國昌今（21日）質問，「暗黑勢力」指的是整個民進黨政府？還是總統賴清德所控制的東廠或新潮流？執政黨立委這樣講，對台灣司法所造成的傷害無與倫比。

▲▼黃國昌 民眾黨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，為什麼民進黨自家立委林岱樺會高喊「政治干預司法、司法干預初選」？這12個字非常重，林岱樺委員交保後發聲明說不會跟暗黑勢力低頭，請問賴清德總統，林岱樺所講的暗黑勢力，指的是整個民進黨政府？還是賴清德所控制的東廠？還是新潮流？

黃國昌說，這已經不是在野黨立委講，是執政黨立委自己講，對於台灣的司法所造成的傷害無與倫比。

「回到賴清德總統所講的，菩薩畏因、眾生畏果。」黃國昌表示，為什麼林岱樺委員會講這樣的話？何以致之？孰以致之？不要再讓台灣司法的公信力因為民進黨的政治利益，一再遭到摧殘。

張啓楷則說，謝謝林岱樺證明民進黨黑手干預司法，這幾天大家在猜了，下一個會不會是陳亭妃？這是社會上的一個悲哀，昨天被羈押禁見的市議員陳怡君，當初是跟陳亭妃聯手選中執委、中常委，陳怡君因此被正國會除名，陳亭妃目前是台南市民調第一名，處理完高雄民調第一名的，接下來要換陳亭妃？

張啓楷說，跟陳亭妃合作的陳怡君已經被收押禁見，這不是一個台灣司法能不能獨立很重要的一個檢視點嗎？一個資深立委都可以高喊政治干預司法，賴總統跟民進黨是不是要好好反省。

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