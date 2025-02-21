　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不採認中國3大學學歷！　黃國昌嗆綠：搞抗中保台別拿學生開刀

記者陳家祥／台北報導

教育部長鄭英耀昨突宣布禁止台灣學校跟廣州暨南大學、華僑大學、北京華文大學交流，也不再採認廣州暨南大學學歷，起在於教育部認為該3校隸屬大陸統戰部。對此，民眾黨團總召黃國昌今（21日）表示，搞抗中保台不要拿學生開刀，「讓學術歸學術，教育歸教育」；他還指出，整個民進黨上上下下裝傻的科學城物流喬股權一事，掌握我國高科技命脈物流資訊機敏資訊，現在掉到紅色資本手上，這才是民進黨要處理的事情。

▲▼黃國昌 民眾黨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

「讓學術歸學術，教育歸教育。」黃國昌指出，為了政治上的目的拿學生開刀，要這些學生情何以堪？他們所講的廣州暨南大學，所以世界大學排名評比是中共統戰部做的嗎？如果世界大學排名評比比很多學校都前面，評比又不是統戰部做的，你要那所學校學生情何以堪？

黃國昌直言，搞抗中保台，不要拿學生開刀，民進黨真的要貫徹抗中保台政策，該處理的事情還很多。他說，過去講了非常多次，民進黨政府到現在還裝聾作啞，科學城物流怎麼會是跑到民進黨中央開一個喬事會議，最後輾轉賣給有紅色資本的集團，這才是民進黨要處理的事情。

黃國昌進一步指出，用國家的資金、國家政策獎勵，是屬於全台灣人民的科學城物流，賺錢了，每一年的獲利到10%以上，很少國營企業有這表現，賺錢的金雞母結果為了民進黨權貴可以在中間套利大賺一手，現在落到紅色資本手上。

黃國昌表示，整個民進黨上上下下裝傻，沒有人敢說為什麼科學城物流喬股權的事情竟然是在民進黨中央發生，而且還是由民進黨秘書長洪耀福召集國營事業董事長，到民進黨中央喬股權買賣。

「掌握我國高科技命脈物流資訊機敏資訊，現在掉到紅色資本手上。」黃國昌說，台灣的碼頭為什麼是由紅色資本、背後是國務院還佔有董事席次的公司所控制？正事不幹，拿學生開到，莫名其妙。

黃國昌直言，理由很簡單，民進黨權貴有得賺有得撈的，再紅都沒有關係，整個民進黨上上下下一片沈睡全面擺爛裝沒這件事，反正有綠色價值的電視台永遠不會討論這事，只會幫民進黨散播假訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又爆幽靈連署！妻過世2年仍「簽名罷免」　家屬怒提告
「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局
快訊／乘客突沒心跳！國光客運直衝醫院　宣告不治
星宣控「神秘小房間」完事就滅證　酷炫反擊了
中華隊今派陳宇宏先發　「1999年1奇兵」一戰成名！全場點頭
坑殺老闆45億！神鬼女狂買精品「LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶」
快訊／盧秀燕2月底出訪日本　14:30最新說明
八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！　1特徵洩身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

教育部禁台生與3陸校交流　賴士葆：政治干預教育

陳水扁結婚50週年紀念日　認「扁珍金婚」是上天賜的最好禮物

總預算刪除數據明確　民眾黨團斥行政院荒腔走板

6成民眾預期大罷免不會通過！　國民黨做民調：賴清德要負最大責任

「罷捷」涉冒名連署、大量謄寫　黃捷提告：造假連署必須負法律責任

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

快訊／盧秀燕2月底出訪日本　下午1430開記者會說明

指林岱樺不是賴清德最愛　賴士葆：綠營派系鬥爭非常厲害

憲法7次修憲後早已不同　黃國昌：賴清德召開院際協調根本一場笑話

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

教育部禁台生與3陸校交流　賴士葆：政治干預教育

陳水扁結婚50週年紀念日　認「扁珍金婚」是上天賜的最好禮物

總預算刪除數據明確　民眾黨團斥行政院荒腔走板

6成民眾預期大罷免不會通過！　國民黨做民調：賴清德要負最大責任

「罷捷」涉冒名連署、大量謄寫　黃捷提告：造假連署必須負法律責任

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

快訊／盧秀燕2月底出訪日本　下午1430開記者會說明

指林岱樺不是賴清德最愛　賴士葆：綠營派系鬥爭非常厲害

憲法7次修憲後早已不同　黃國昌：賴清德召開院際協調根本一場笑話

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

本日中華隊出戰西班牙，奇兵「陳宇宏」扛首戰先發，請問他目前效力於中職哪支球隊？

保時捷裁員1900人　電動車銷量暴跌49％

想抗氧化？除了藍莓、奇亞籽　「開心果」營養更豐富

淫父2度性侵女兒還車上亂摸　「阿公要人照顧」可憐女兒原諒他

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

短褲妹作勢騎走警用機車！友人拍下喊「超扯」警方要查了

政治熱門新聞

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

游盈隆：大罷免是南柯一夢，該醒了

ET民調／六都市長滿意度！　盧秀燕奪冠陳其邁侯友宜列二三

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃

文總執委名單挨批酬庸！石明謹6點駁斥

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

新北2026藍綠選將同台　侯友宜讚蘇巧慧做很多「大家心裡有數」

台人持中國身分證30多例　內政部：已廢除10人國籍

盧秀燕2月底訪日　1430記者會說明

病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

更多熱門

相關新聞

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

全國教師工會總聯合會今（21日）與藍綠白立委共同召開記者會，呼籲國定假日法制化，五一勞動節、九二八教師節列為國定假日。綠委許智傑指出，國定紀念日及節日之施行及放假攸關人民之福利，應以法律定之。白委陳昭姿強調，這不僅是單純的放假問題，更是攸關人民權益。全教總理事長侯俊良強調，五一國定假具高度社會共識，感謝提案委員，期待朝野捐棄成見，盡快完成國定假日法制化，終結五一放假亂象，落實尊嚴勞動。

黃國昌批賴執政蒼白　國安團隊弱

黃國昌批賴執政蒼白　國安團隊弱

林岱樺控12字　黃國昌稱毛骨悚然

林岱樺控12字　黃國昌稱毛骨悚然

抗議假連署又反對修法　民眾黨：邏輯死亡

抗議假連署又反對修法　民眾黨：邏輯死亡

昌曝下一步「佈局新北」為2026做準備

昌曝下一步「佈局新北」為2026做準備

關鍵字：

黃國昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

小優大嘴巴遭解約

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面