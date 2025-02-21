不採認中國3大學學歷！　黃國昌嗆綠：搞抗中保台別拿學生開刀

記者陳家祥／台北報導

教育部長鄭英耀昨突宣布禁止台灣學校跟廣州暨南大學、華僑大學、北京華文大學交流，也不再採認廣州暨南大學學歷，起在於教育部認為該3校隸屬大陸統戰部。對此，民眾黨團總召黃國昌今（21日）表示，搞抗中保台不要拿學生開刀，「讓學術歸學術，教育歸教育」；他還指出，整個民進黨上上下下裝傻的科學城物流喬股權一事，掌握我國高科技命脈物流資訊機敏資訊，現在掉到紅色資本手上，這才是民進黨要處理的事情。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



「讓學術歸學術，教育歸教育。」黃國昌指出，為了政治上的目的拿學生開刀，要這些學生情何以堪？他們所講的廣州暨南大學，所以世界大學排名評比是中共統戰部做的嗎？如果世界大學排名評比比很多學校都前面，評比又不是統戰部做的，你要那所學校學生情何以堪？

黃國昌直言，搞抗中保台，不要拿學生開刀，民進黨真的要貫徹抗中保台政策，該處理的事情還很多。他說，過去講了非常多次，民進黨政府到現在還裝聾作啞，科學城物流怎麼會是跑到民進黨中央開一個喬事會議，最後輾轉賣給有紅色資本的集團，這才是民進黨要處理的事情。

黃國昌進一步指出，用國家的資金、國家政策獎勵，是屬於全台灣人民的科學城物流，賺錢了，每一年的獲利到10%以上，很少國營企業有這表現，賺錢的金雞母結果為了民進黨權貴可以在中間套利大賺一手，現在落到紅色資本手上。

黃國昌表示，整個民進黨上上下下裝傻，沒有人敢說為什麼科學城物流喬股權的事情竟然是在民進黨中央發生，而且還是由民進黨秘書長洪耀福召集國營事業董事長，到民進黨中央喬股權買賣。

「掌握我國高科技命脈物流資訊機敏資訊，現在掉到紅色資本手上。」黃國昌說，台灣的碼頭為什麼是由紅色資本、背後是國務院還佔有董事席次的公司所控制？正事不幹，拿學生開到，莫名其妙。

黃國昌直言，理由很簡單，民進黨權貴有得賺有得撈的，再紅都沒有關係，整個民進黨上上下下一片沈睡全面擺爛裝沒這件事，反正有綠色價值的電視台永遠不會討論這事，只會幫民進黨散播假訊息。