陷德州撲克風波！劉彥澧請辭研考會主委　盧秀燕：他堅辭

▲台中市研考會主委劉彥澧請辭獲准，盧秀燕透露，他辭意堅決，予以尊重。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

立委徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧遭到名嘴爆料，在上班日打德州撲克案，事後劉彥澧雖大動作澄清，並表示會深自檢討，但昨晚（１８）日，市府發布新聞稿，表示劉彥澧請辭主委獲准。對此，台中市長盧秀燕上午面對媒體詢問表示，劉彥澧昨天口頭及書面都提出辭呈、堅辭，她予以尊重。

盧秀燕表示，台中市府團隊一向以高標準自我要求，所以對於發生這樣的事情，劉彥澧個人表示非常自責，所以他昨天提出口頭及書面辭呈，堅辭，她予以尊重。

▲台中市研考會主委劉彥澧捲入德州撲克風波，昨天晚間記者會後12小時傳出請辭獲准。（圖／記者游瓊華攝）



劉彥澧昨親上火線面對媒體澄清，強調自己是在1月上旬參加的比賽，比賽也是合法的正式錦標賽；大會使用的「籌碼」也不是現金，而是分數，並非賭博行為，比賽地點也是在台北德州撲克競技協會的合法場館。

劉彥澧強調，德州撲克在國際間已經被認定是運動競技，和象棋、圍棋與橋牌類似，擔任主委後印象中參加過10多次，大多是利用例假日，少數2、3次則是請特休參加，但晚上卻突然傳出他請辭獲准的消息。