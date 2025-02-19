　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陷德州撲克風波！劉彥澧請辭研考會主委　盧秀燕：他堅辭

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市研考會主委劉彥澧請辭獲准，盧秀燕透露，他辭意堅決，予以尊重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

立委徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧遭到名嘴爆料，在上班日打德州撲克案，事後劉彥澧雖大動作澄清，並表示會深自檢討，但昨晚（１８）日，市府發布新聞稿，表示劉彥澧請辭主委獲准。對此，台中市長盧秀燕上午面對媒體詢問表示，劉彥澧昨天口頭及書面都提出辭呈、堅辭，她予以尊重。

盧秀燕表示，台中市府團隊一向以高標準自我要求，所以對於發生這樣的事情，劉彥澧個人表示非常自責，所以他昨天提出口頭及書面辭呈，堅辭，她予以尊重。

▲劉彥澧。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市研考會主委劉彥澧捲入德州撲克風波，昨天晚間記者會後12小時傳出請辭獲准。（圖／記者游瓊華攝）

劉彥澧昨親上火線面對媒體澄清，強調自己是在1月上旬參加的比賽，比賽也是合法的正式錦標賽；大會使用的「籌碼」也不是現金，而是分數，並非賭博行為，比賽地點也是在台北德州撲克競技協會的合法場館。

劉彥澧強調，德州撲克在國際間已經被認定是運動競技，和象棋、圍棋與橋牌類似，擔任主委後印象中參加過10多次，大多是利用例假日，少數2、3次則是請特休參加，但晚上卻突然傳出他請辭獲准的消息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陷德州撲克風波！劉彥澧請辭研考會主委　盧秀燕：他堅辭

51立委被提案罷免！選罷法新制明上路　今為適用舊制最後送件日

民眾黨公職赴新竹悼念柯爸　喊話「現在最重要的是讓柯文哲奔喪」

批協商藍白二度傷害行政院　吳思瑤轟：原以為韓國瑜有高招妙計

綠稱藍亂砍預算！惹怒基層消防：不想當造謠工具　王鴻薇也聲援

43架次共機艦出海「四面環台」　國軍嚴密監控

難忘柯爸過往溫暖微笑　黃珊珊：相信你會保佑柯主席度過艱難時刻

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

柯爸病逝　四叉貓開地獄哏「還有媽媽可再出來一次」被罵到刪文

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

陷德州撲克風波！劉彥澧請辭研考會主委　盧秀燕：他堅辭

51立委被提案罷免！選罷法新制明上路　今為適用舊制最後送件日

民眾黨公職赴新竹悼念柯爸　喊話「現在最重要的是讓柯文哲奔喪」

批協商藍白二度傷害行政院　吳思瑤轟：原以為韓國瑜有高招妙計

綠稱藍亂砍預算！惹怒基層消防：不想當造謠工具　王鴻薇也聲援

43架次共機艦出海「四面環台」　國軍嚴密監控

難忘柯爸過往溫暖微笑　黃珊珊：相信你會保佑柯主席度過艱難時刻

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

柯爸病逝　四叉貓開地獄哏「還有媽媽可再出來一次」被罵到刪文

因家暴離婚！彰化里長打死第二任妻被收押　家屬曝死者一直忍

斷開陳曉8年婚　陳妍希隔8小時「低調改臉書聲明」

當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

政治熱門新聞

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

翻車！劉彥澧秀圖咬賴清德接見德撲社團比「All in」　照片背景曝光

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯建銘問為何請政院協商總預算　韓國瑜怒了

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

更多熱門

相關新聞

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

國民黨立委徐巧芯的先生、台中市研考會主委劉彥澧遭爆請特休去打德州撲克的合法競技錦標賽，引起社會討論。對此，台中市政府研考會主委劉彥澧18日晚間請辭獲准，主委一職暫由研考會副主委黃銘暉代理。

老公遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短開批

老公遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短開批

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

爆炸釀4死37傷　盧秀燕對新光三越提2要求

爆炸釀4死37傷　盧秀燕對新光三越提2要求

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

關鍵字：

劉彥哩盧秀燕德州撲克

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面