中泰緬三國合作　妙瓦底200餘名詐騙嫌犯專機押送大陸受審

▲緬甸妙瓦底地區200餘名中國電詐嫌疑犯乘專機被押送回南京祿口機場。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

緬甸妙瓦底地區首批200餘名中國涉詐犯罪嫌疑人昨（20）日晚間從泰國出發，由大陸派出的專機，在公安機關押送下飛抵南京祿口機場。這批詐騙犯嫌分乘4架民航包機，在優勢警力押送下陸續抵達，展現出中緬泰聯合打擊電詐犯的重大成果。

《央視》報導，這些嫌疑人主要來自緬甸妙瓦底地區，由於該地區無機場，嫌疑人需通過泰緬友誼大橋經過泰國，再從泰國的湄索機場由中國警方押解回國。

據悉，湄索機場規模較小，無法容納大型客機起降，因此安排四批次飛機運送這批詐騙犯，飛機在自泰國起飛後，還需在雲南西雙版納加油後再飛往南京，同時，為保持謹慎，大陸員警與犯嫌的比例為二比一，意即出動約400員警參加此次任務。

大陸藝人王星遭拐騙綁架事件發生後，大陸公安便派出工作組分赴泰國、緬甸，要徹底清剿妙瓦底地區的詐騙園區，並與泰國和緬甸建立打擊電詐的合作模式。

緊接著，泰國對妙瓦底地區採取斷電、斷網、斷油等嚴厲措施，並在泰緬邊境加強巡邏，防止涉詐人員偷渡移轉。至於緬甸則開始啟動對妙瓦底地區電詐園區集中清查工作，緝捕涉詐犯罪嫌疑人，解救被困人士。

最終，「三方共打」取得重大進展，大批緬甸妙瓦底地區的涉詐犯嫌落網，交由大陸公安押送回南京受審。