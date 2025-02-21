游盈隆直言大罷免「是南柯一夢」該醒了　90％會敗在第二階段連署

▲民進黨大罷免只是南柯一夢，台灣民意基金會游盈隆感嘆「夢該醒了」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

截至20日為止，中選會已收到64案罷免案送件，其中54件為立委罷免案。對此，台灣民意基金會游盈隆感嘆，就算所有罷免案都通過第一階段，能通過第二階段的頂多十分之一，若以54案計算，只能通過5、6案，這5、6案投票還不一定會通過，「大罷免只是南柯一夢，該醒了！」

游盈隆20日晚間在臉書表示，他19日在臉書公開發文，寫下大罷免是南柯一夢，就有朋友好奇詢問他，所謂「南柯一夢」是指第二階段聯署不會過，還是投票不會過，還是最終不會改變朝小野大的局面，他先是佩服老朋友觀察入微，接著回答對方「是指能過第二階段的沒幾個」。

游盈隆解釋，內行人都很清楚，通過第二階段的難度，是通過第一階段的十倍，就算現在已送件的54案都通過第一階段，第二階段也只會通過5、6個，「而5、6個還有藍有綠，5、6個罷免案能稱得上是大罷免嗎？不能，按照柯總召的原始說法，罷掉國民黨41個立委，才是大罷免，況且過了第二階段，就能保證罷免一定成功嗎，只能說『阿婆ㄚ生子』真拚！」

游盈隆最後說，罷免連署想要通過第二階段，除非主要政黨全面介入才有可能，「但目前主要政黨只是虛張聲勢或故佈疑陣，讓一頭熱的民團和民眾像熱鍋上的螞蟻，未來隨著若干選區罷免案成立，政黨防禦性的反罷免有可能，但敢冒天下之大不韙全面開戰的機率其實是零，期盼賴總統出場更是天荒夜談」。