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尹錫悅彈劾案庭審2／25結束　最快3月中宣判

▲▼南韓總統尹錫悅23日出席憲法裁判所彈劾案第4次辯論。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅23日出席憲法裁判所彈劾案第4次辯論。（圖／路透）

文／中央社

韓國憲法法院20日決定在2月25日結束對總統尹錫悅彈劾案的開庭辯論，預計3月中旬宣布判決結果。若駁回，尹錫悅將即刻復職，若通過，則將重新舉行總統大選。

韓國憲法法院代理院長文炯培20日宣布，將在25日下午2時舉行尹錫悅彈劾案的最終開庭辯論，聽取雙方的最終意見陳述，尹錫悅及國會方面皆未提出異議。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，引發混亂。國會以這次緊急戒嚴不符合憲法規定要件，有違憲、違法之嫌，試圖侵害國會及中央選舉管理委員會等憲法機關權責等理由，通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅因此遭停職至今。

尹錫悅方則主張這次緊急戒嚴是為了向民眾發出警告，讓國民注意到在野黨利用不斷彈劾、大幅刪減預算等方式癱瘓國政，所導致的緊急狀態，強調宣布戒嚴的正當性。

憲法法院至20日為止已進行10次庭審辯論，韓聯社報導指出，25日最終辯論結束後，若無特別變數，一般在辯論終結至宣判大約需花費2週時間，因此法院可能在3月11日前後宣判。前韓國總統朴槿惠罷免案是在辯論終結後11天宣判。

若憲法法院認定國會彈劾的相關事由不成立，駁回彈劾案，尹錫悅將即刻復職。但若憲法法院認為尹錫悅確實嚴重違憲、違法，將通過罷免尹錫悅，必須在宣判後60天內、也就是預計在5月中重新舉行總統大選。

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